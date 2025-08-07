Két pokoli év után itt a fordulat: véget érhet a válság a legegészségesebb olaj piacán

A jelentős olívatermés, különösen Spanyolországban, helyreállította a bizalmat az ágazatban, és az extra szűz és szűz olívaolajok árának jelentős csökkenéséhez vezetett a szupermarketekben.

Mindez azután következett be, hogy

két egymást követő gyenge termésű szezon volt, amely rendkívüli turbulenciát okozott az olívaolaj értékláncában.

A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a magas kamatlábak és az erőteljes infláció tökéletes vihart alkotva az olívaolaj árának olyan mértékű emelkedéséhez vezetett tavaly, ami mind a fogyasztókat, mind az iparági szakértőket megdöbbentette.

Cristóbal Valdés, a Deoleo vezérigazgatója szerint azonban azóta "jelentős változás" történt. "Ami egykor történelmünk egyik legnehezebb időszaka volt – amelyet a nyersanyagok hiánya, magas áringadozás és csökkenő fogyasztás jellemzett – most egy normalizáltabb és ígéretesebb piaci környezetnek ad helyet" – nyilatkozta a CNBC-nek.

A Bertolli és Carbonell háztartási olívaolajakat gyártó a Deoleo szerint a visszafogottabb nyersanyagárak várhatóan 2025 második felében is fennmarad. "Az olívaolaj-termés jelentős fellendülése – különösen Spanyolországban – már most stabilabb kínálati feltételekben mutatkozik meg, és ez közvetlen hatással van a termelői árakra" – mondta Valdés.

A világ olívaolaj-ellátásának nagy része a Földközi-tenger térségéből származik, a dél-európai országok, mint Spanyolország, Olaszország és Görögország a termék vezető termelői közé tartoznak. Spanyolország különösen fontos, mivel az Európai Unió legnagyobb olívaolaj-termelője és globális árreferenciaként szolgál. Spanyolország Mezőgazdasági, Halászati és Élelmezési Minisztériuma szerint az ország 1,41 millió tonna olívaolajat termelt a 2024/2025-ös termésévben. Ez körülbelül 65%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A Deoleo vezérigazgatója szerint a bőséges spanyol termés 50%-os csökkenést eredményezett a nyersanyagárakban, élénkítette a keresletet, és lehetővé tette a vállalat számára, hogy csökkentse az olívaolaj árait a boltokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images