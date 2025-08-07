Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

Folyamatosan építgeti űr-és védelmi üzletágát a 4iG, bejelentésekből, megállapodásokból nincs hiány. Amióta a társaság közölte, hogy bejelentkezett a magyar állam hadiipari érdekeltségeire, sejthettük, hogy lesz súlya az üzletágnak a cégcsoport életében, eddig azonban arról kevés szó esett, hogy mekkora lehet a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. A napokban közel 100 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be a 4iG űr-és védelmi leányvállalata, amit Jászai Gellért magántőkealapjai finanszíroznak, és több olyan fontos friss számot is közölt a cég, amiből következtethetünk a vállalatértékre és arra, hogy milyen bevétel-és eredménytermelő potenciállal rendelkezik a jövőre nézve.