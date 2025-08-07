Megemelte várakozásait a Magyar Telekom anyavállalata

A vállalat csütörtöki közleménye szerint az idei évre vonatkozó korrigált EBITDA AL meghaladja majd a 45 milliárd eurót. Ez felülmúlja a Bloomberg által összesített 44,2 milliárd eurós elemzői várakozást.

Az Atlanti-óceán mindkét oldalán folyamatos erős növekedést tapasztalunk a második negyedévben

- nyilatkozta Tim Höttges vezérigazgató a közleményben

A Deutsche Telekom már az első negyedéves eredményei után is emelte előrejelzését, korábban körülbelül 45 milliárd eurós EBITDA AL-t várt.

A lezárt negyedévben valamelyest felülteljesítette a várakozásokat a Deutsche Telekom,

a korrigált EBITDA AL 1,7%-kal 11 milliárd euróra nőtt az április-júniusi negyedévben, meghaladva a 10,9 milliárd eurós várakozásokat.

A vállalat évek óta sikeresen kezeli az európai telekommunikációs iparág nehézségeit, köszönhetően az amerikai T-Mobile US-ben lévő többségi részesedésének. A múlt hónapban jelentő T-Mobile felülmúlta az elemzők ügyfélszám-növekedésre vonatkozó várakozásait és emelte előrejelzését. Ennek ellenére a gyengébb dollár negatívan hatott a Deutsche Telekom euróban denominált bevételére.

Eközben Németországban, amely az USA után a Deutsche Telekom második legnagyobb piaca, intenzív a verseny, négy mobilszolgáltató küzd az ügyfelekért. A Deutsche Telekom németországi mobilügyfeleinek száma enyhén növekedett, amit az áprilisban bevezetett korlátlan adatforgalmat kínáló új csomag is segített. A vállalat növelte vezetékes ügyfelei számát is hazai piacán, de 20 ezer szélessávú ügyfelet veszített a versenytársakkal szemben az időszak során.

A Deutsche Telekom részvényei az év elejétől számítva több mint 7 százalékkal emelkedtek. A részvényeknek idén kedvezett, hogy a befektetők olyan papírokat keresnek, amelyek ellenállóak a vámokkal szemben.

