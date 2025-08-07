Megszólalt Váradi József a Wizz Air helyzetéről

Váradi József, aki 2003-ban társalapítója volt a Wizz Airnek, 2027 közepére tervezi megszilárdítani a vállalat helyzetét.

Drasztikus teljesítményjavulásra van szükségünk, mert addigra a GTF (hajtómű) probléma már mögöttünk lesz

- nyilatkozta a vezérigazgató egy londoni interjúban. "Nincs rosszabb forgatókönyv, mint amikor a gépek a földön állnak" - tette hozzá.

A részvényeseknek tartós fejlődést kell látniuk - mondta Varadi. A magyarországi székhelyű Wizz részvényei idén 4,6%-kal estek, miután 2024-ben 35%-os zuhanást produkáltak.

Jelenleg a 2020 eleji, pandémia előtti szint körülbelül egyharmadán állnak.

A célok eléréséhez Varadi visszalép a kockázatos kezdeményezésektől, amelyek hozzájárultak a légitársaság részvényárfolyamának zuhanásához. A Wizz egyszerűsíti útvonalhálózatát - szorosabban igazodva a közép- és kelet-európai otthoni piacához -, miközben megoldja a hajtóműproblémákat és a közel-keleti kivonulás következményeit.

A légitársaság az elmúlt években több problémával is szembesült, amelyek közül a legsúlyosabb a Pratt & Whitney hajtóművek fémburkolatának hibája volt. Ez a hiba arra kényszerítette a Wizz Airt, hogy repülőgépeinek tucatjait vonja ki a forgalomból hosszú javításokra, ami visszavetette a vállalat terjeszkedési stratégiáját.

Az ukrajnai háború és a légtérzárlat megakadályozta a keleti növekedést, míg az Izrael és a Hamász közötti konfliktus megnehezítette és megdrágította a régióban való működést.

Varadi a következő öt-hat évben növelni szeretné a Wizz piaci részesedését Közép- és Kelet-Európában a jelenlegi 26%-ról 30%-ra vagy magasabbra.

A regionális repülőterek bővítését és az olyan területekre irányuló utazások fellendülését célozza meg, mint az albán tengerpart és a romániai Erdély. A Wizz ugyanebben az időszakban meg akarja duplázni kapacitását ezen a piacon.

A vezérigazgató szerint a Wizz Air független marad. Más légitársaság felvásárlása vagy partnerség más piaci szereplőkkel nincs napirenden, mivel ez túl nagy komplexitást teremtene egy olyan időszakban, amikor a Wizz visszatér az alapokhoz.

Az Abu Dhabi-ból való kivonulással és a stratégiai átcsoportosítás más elemeivel a légitársaságnak közel sem lesz szüksége mind a 47 megrendelt A321XLR extra hosszú hatótávolságú repülőgépre.

Varadi most körülbelül egy tucat XLR-t tervez átvenni, elsősorban az Egyesült Királyságból olyan célpontokra, mint Szaúd-Arábia.

A vezérigazgató továbbra is biztos abban, hogy a Wizz Air erősebb, hatékonyabb légitársaságként és fókuszáltabb hálózattal kerül ki a válságból. "Még mindig talpon vagyunk" - mondta Varadi. "Kiigazításokra, korrekciókra és intézkedésekre van szükség, de úgy gondolom, hogy ezeket meg is tesszük."

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ