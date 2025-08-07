  • Megjelenítés
Most egy nagy cég vezérét pécézte ki Trump: lemondatná alig fél év után
Most egy nagy cég vezérét pécézte ki Trump: lemondatná alig fél év után

Donald Trump felszólította az Intel új vezérigazgatóját, Lip-Bu Tant, hogy azonnal mondjon le, mivel szerinte súlyos összeférhetetlenség áll fenn a kínai cégekhez fűződő kapcsolatai miatt.

Az amerikai elnök csütörtökön a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében jelentette ki, hogy

nincs más megoldás erre a problémára.

Trump szerint Lip-Bu Tan "erősen összeférhetetlen" pozícióban van, miután kérdések merültek fel a kínai vállalatokhoz fűződő kapcsolatairól.

Lip-Bu Tan Malajziában, kínai családban született amerikai üzletember és vállalkozó, aki március óta az Intel vezérigazgatója. 2009 és 2021 között a kaliforniai technológiai vállalat, a Cadence Design Systems vezetője volt.

A hírre nyomás alá kerültek az Intel részvényei, 4,6 százalékos mínuszban állnak a nyitás előtti kereskedésben.

