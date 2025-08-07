Nem fogyaszt eléggé a csodatabletta, összeomlott a gyógyszergyártó árfolyama

A késői fázisú vizsgálat eredménye az elemzői várakozások alsó határán mozog. A befektetők abban reménykedtek, hogy a Lilly tablettája ugyanolyan hatékony lesz, mint a Novo Nordisk Wegovy injekciója, amellyel a betegek 14-15%-os testsúlycsökkenést értek el a kulcsfontosságú vizsgálatokban.
A hír hatására a Lilly részvényei több mint 12%-ot estek a csütörtöki előkereskedésben, míg a Novo részvényei négy hónapja nem látott mértékben 8,4%-kal emelkedtek Koppenhágában.
Bár a Lilly és a Novo injekciói forradalmasították az elhízás kezelését, a szakértők szerint a tablettás kiszerelés kulcsfontosságú lehet a piac bővítésében, amely várhatóan 95 milliárd dollárra nő 2030-ra. A hatékony fogyasztó tabletták fejlesztése azonban komoly kihívást jelent - a Pfizer és az AstraZeneca is nehézségekbe ütközött saját készítményeik fejlesztése során.
Az orforglipron leggyakoribb mellékhatásai a hányinger, hányás és hasmenés voltak, hasonló arányban, mint a már létező GLP-1 gyógyszereknél. Fontos, hogy a készítmény nem okozott májproblémákat, ami más fejlesztés alatt álló fogyasztó tablettáknál aggodalomra adott okot. A vizsgálatban résztvevők mintegy 10%-a hagyta abba a kezelést a mellékhatások miatt.
A több mint 3100 felnőtt bevonásával végzett 18 hónapos vizsgálat részletes eredményeit szeptemberben mutatják be egy orvosi konferencián. Ha a hatóságok jóváhagyják, a napi egyszeri alkalmazású tabletta várhatóan jövőre kerülhet a gyógyszertárakba.
Az orforglipron gyártása egyszerűbb, mint a Lilly Zepbound injekciójáé, így várhatóan olcsóbb alternatívát jelenthet a betegek számára. A Lilly már most is jelentős beruházásokat hajt végre a várható kereslet kielégítésére, többek között legalább 600 millió dollár értékben halmoz fel tablettákat és a gyártáshoz szükséges hatóanyagokat.
Egy korábbi vizsgálatban a 2-es típusú cukorbetegek 40 hét alatt testsúlyuk 7,6%-át veszítették el az orforglipron szedésével, és a vizsgálat végén még nem érték el a súlyplatót, ami arra utal, hogy hosszabb távon még több súlyt veszíthetnek. A vércukorszint is csökkent a kezelés hatására.
A Novo Nordisk szintén dolgozik saját fogyasztó tablettáján, a Rybelsus magasabb dózisú változatán, amelyről még idén választ várnak a szabályozó hatóságoktól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
