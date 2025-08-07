Németország energiaóriása drasztikus döntést hozott: 3 milliárd euróval kevesebbet fektet be a zöld átállásba

Az Uniper 5 milliárd eurós beruházási programot jelentett be 2030-ig, elsősorban megújuló energiaforrásokra és gázerőművekre összpontosítva - eközben visszafogottabb várakozásokat fogalmazott meg a zöldenergia-piacokkal kapcsolatban.

A német állami tulajdonú közműszolgáltató csütörtökön megerősítette, hogy az eredetileg tervezett 8 milliárd eurós beruházási célt a 2030-as évek elejére halasztja és jelenleg csak egy 5 milliárdos beruházási csomaggal készül. A döntés hátterében

a megújuló energiaprojektek csökkenő megtérülése és a hidrogénpiacok lassabb fejlődése áll.

"A szabályozási és geopolitikai környezet kihívásokkal teli" - nyilatkozott Michael Lewis, az Uniper vezérigazgatója, utalva a német kormány gázerőmű-építési terveinek késéseire és a hidrogénpiac lassú felfutására.

Előnyben részesítjük azokat a beruházásokat, amelyek stabil, szabályozott vagy szerződéses cash flow-t biztosítanak, hogy növeljük a bevételek kiszámíthatóságát és csökkentsük a piaci kitettségünket

- tette hozzá az első féléves eredmények ismertetése után.

Az 5 milliárd euró nagy részét a vállalat megújuló energiaforrásokra és gázerőművekre fordítja, céljuk, hogy 2030-ra 15-20 gigawatt termelési kapacitással rendelkezzenek. Ennek legalább fele zöldenergia lesz, beleértve a nap-, szél- és vízenergiát, valamint a nukleáris energiát és az olyan új gázerőműveket, amelyek később szén-dioxid-semlegesen működhetnek zöld hidrogénnel vagy szén-dioxid-leválasztással.

A 2022-ben a berlini kormány által megmentett vállalat azt is bejelentette, hogy középtávon 250-300 terawattórára kívánja bővíteni éves cseppfolyósított földgáz (LNG) portfólióját.

