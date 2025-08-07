Riasztó adatok érkeztek az idei nyárról Európából

Európa területének már több mint felét, 51 százalékát sújtotta talajszárazság július 11. és 19. között, ami 2012 - a feljegyzések kezdete - óta a legmagasabb arány az év ezen időszakában - jelentette az AFP francia hírügynökség csütörtökön az Európai Aszálymegfigyelő Intézet (EDO) adatai alapján.

Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának aszályindikátorát műholdas megfigyelésekből származó adatokból állítják össze a csapadék, a talajnedvesség és a növényzet állapota alapján.

Kelet-Európát és a Balkánt különösen súlyosan érintette a szárazság a szóban forgó időszakban.

Szerbiában a talaj 99 százaléka vízhiánnyal küzdött, ami komoly gondot okozott a málnatermelőknek. Magyarország területének 65, Bulgáriának 52 és Románia területének 51 százalékát érintette súlyos talajszárazság.

Nyugat-Európában romlott a helyzet a júliusi eleji vizsgálati időszakhoz képest. Nagy-Britanniában a terület 21 százaléka, Németországban már 26, Franciaországban pedig 19 százalékot soroltak a talajszárazság legsúlyosabb kategóriájába. Portugália és Spanyolország helyzete ugyanakkor viszonylag megkímélt, a szárazság aránya 10 és 7 százalék volt.

