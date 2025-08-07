Riasztó adatok érkeztek az idei nyárról Európából

Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának aszályindikátorát műholdas megfigyelésekből származó adatokból állítják össze a csapadék, a talajnedvesség és a növényzet állapota alapján.
Kelet-Európát és a Balkánt különösen súlyosan érintette a szárazság a szóban forgó időszakban.
Szerbiában a talaj 99 százaléka vízhiánnyal küzdött, ami komoly gondot okozott a málnatermelőknek. Magyarország területének 65, Bulgáriának 52 és Románia területének 51 százalékát érintette súlyos talajszárazság.
Nyugat-Európában romlott a helyzet a júliusi eleji vizsgálati időszakhoz képest. Nagy-Britanniában a terület 21 százaléka, Németországban már 26, Franciaországban pedig 19 százalékot soroltak a talajszárazság legsúlyosabb kategóriájába. Portugália és Spanyolország helyzete ugyanakkor viszonylag megkímélt, a szárazság aránya 10 és 7 százalék volt.
