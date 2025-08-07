  • Megjelenítés
Száguld az OTP, egyre közelebb a 30 ezer forint
Száguld az OTP, egyre közelebb a 30 ezer forint

Két fontos téma mozgatja a tőzsdéket: Trump vámintézkedései és a vállalati gyorsjelentések. Előbbiek bizonytalanságot okoznak a tőzsdéken, utóbbiak inkább a vártnál jobb képet festenek a tőzsdén jegyzett cégek működéséről. Szerdán mérsékelt plusszok voltak a vezető amerikai és európai tőzsdéken, ma folytatódik az emelkedés. A magyar tőzsdén két nagy sztár van, az egyik a Telekom, amelyik tegnap tette közzé a gyorsjelentését, a másik az OTP, aminek az árfolyama egyre közelebb van a 30 ezer forinthoz.
Javul a hangulat

A reggeli kis pluszok után az elmúlt percekben egyre nagyobb emelkedésbe kapcsoltak az európai tőzsdék, a német DAX 1,3, a francia CAC 0,9 százalék pluszba lendült.

A magyar BUX index felülteljesítő 1,8 százalékos emelkedéssel, a benchmarkot az OTP és a Telekom húzza 3-3 százalékos emelkedéssel.

OTP rali

Nagyot megy ma az OTP, a bankrészvény árfolyama már több mint 3 százalékot emelkedett, természetesen történelmi csúcson áll az árfolyam, és egyre közelebb a 30 ezer forintos szint.

A forgalom átlag feletti.

otp33
Esik a Rheinmetall

Rekord árbevételről számolt be a Rheinmetall, az árfolyam mégis esik, a megfejtés az, hogy a német hadiipari cég a bevételeknél és az üzemi eredménynél is alacsonyabb számokat hozott, mint amire a piac számított, emiatt kerültek nyomás alá a papírok. Az árfolyam jelenleg 5 százalék mínuszban áll.

Kis plusz Európában

Kis pluszban nyitottak a vezető európai tőzsdék csütörtökön. Az emelkedésben az élen a vegyipari cégek és a pénzintézetek részvényei állnak.

Pluszban nyitott a magyar tőzsde

Jó hangulatban indult a kereskedés a magyar tőzsdén, mind a négy hazai blue chip emelkedik, legnagyobb mértékben, 1,2 százalékkal a Magyar Telekom. A vállalat tegnap tette közzé második negyedéves számait, amikkel nem okozott csalódást, eredményszinten felülmúlta az elemzői konszenzust a cég. A bevételnövekedés lassult, viszont az EBITDA jelentősen nőtt a távközlési pótadó megszűnésével, és különösen pozitív, hogy a menedzsment felfelé módosította publikus célkitűzései egy részét, például az osztalékfizetés alapját adó módosított nettó eredményt is, ami jó hír a részvényeseknek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Szárnyal a Rheinmetall - Rekordbevétel és hadipari terjeszkedés a német vállalatnál

A Rheinmetall a nemzetközi fegyverkezési hullám nyertese: a német hadiipari vállalat rekordot rekordra halmoz, miközben a civil, autóipari üzletág komoly visszaesést mutat. A vállalat árbevétele és nyeresége jelentősen nőtt az első félévben, a vállalat menedzsmentje további bővülésre számít a német hadsereg közelgő megrendelései miatt, írja a Reuters.

Szárnyal a Rheinmetall - Rekordbevétel és hadipari terjeszkedés a német vállalatnál
A tengeri szállítmányozás tartja magát: a Maersk felülteljesítette a várakozásokat

A világ második legnagyobb konténerhajózási vállalata, a dán Moller-Maersk megemelte éves profitvárakozását, mivel a globális konténeres tengeri szállítmányozási kereslet erősebbnek bizonyult a kereskedelmi háborúkkal kapcsolatos aggodalmak ellenére is. A cég negyedéves eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.

A tengeri szállítmányozás tartja magát: a Maersk felülteljesítette a várakozásokat
Megemelte várakozásait a Magyar Telekom anyavállalata

A Deutsche Telekom másodszor emelte idei profitvárakozását, miután az amerikai és európai növekedés hatására a második negyedéves eredmények felülmúlták az elemzői várakozásokat - írta a Bloomberg.

Megemelte várakozásait a Magyar Telekom anyavállalata
Trump vámjai megütötték a Toyotát

A Toyota profitja több mint harmadával esett, amit elsősorban Donald Trump vámintézkedései okoztak. A japán autógyártó profitfigyelmeztetést tett közzé az egész évre, miközben globális eladásai kis mértékben növekedtek.

Trump vámjai megütötték a Toyotát
Folytatódik az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,7 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,54 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,56 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,72 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,19 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,23 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,24 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét a nemzetközi adatok kerülnek reflektorfénybe. Az USA-ból új munkanélküli segélykérelmek száma, valamint termelékenységnövekedés érkezik. Utóbbi nagyon fontos lehet még az infláció szempontjából is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 2,3 százalékos emelkedéssel a Nikkei index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 37,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,6 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 193,12 0,2% -0,6% -1,4% 3,9% 13,3% 61,4%
S&P 500 6 345,06 0,7% -0,3% 1,0% 7,9% 21,1% 89,5%
Nasdaq 23 315,04 1,3% -0,1% 2,0% 11,0% 29,0% 106,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 40 794,86 0,6% 0,3% 2,5% 2,3% 17,6% 82,0%
Hang Seng 24 910,63 0,0% -1,1% 4,2% 24,2% 49,6% -0,1%
CSI 300 4 113,49 0,2% -0,9% 3,3% 4,5% 23,0% -13,6%
Európai részvényindexek              
DAX 23 924,36 0,3% -1,4% 0,6% 20,2% 37,9% 90,0%
CAC 7 635,03 0,2% -2,9% -0,8% 3,4% 7,1% 56,3%
FTSE 9 164,31 0,2% 0,3% 3,9% 12,1% 14,2% 52,1%
FTSE MIB 41 009,73 0,7% -1,5% 3,5% 20,0% 31,8% 110,6%
IBEX 14 536,6 0,9% 1,1% 4,0% 25,4% 39,9% 108,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 103,8 -0,7% 0,3% 1,5% 27,5% 43,8% 185,4%
ATX 4 557,85 0,8% -0,5% 4,0% 24,4% 31,4% 107,8%
PX 2 268,36 0,6% 0,9% 5,4% 28,9% 48,2% 150,2%
Magyar blue chipek              
OTP 28 860 -0,3% 1,6% 3,6% 33,1% 67,3% 179,1%
Mol 3 008 -0,5% -1,4% -0,3% 10,2% 9,0% 67,8%
Richter 10 230 -2,2% -0,8% 0,5% -1,6% 2,7% 45,0%
Magyar Telekom 1 750 -0,2% -0,5% -1,0% 37,4% 66,3% 363,6%
Nyersanyagok              
WTI 65,38 -1,2% -8,0% -4,0% -9,7% -12,4% 55,9%
Brent 66,9 -1,2% -8,8% -2,4% -10,5% -12,7% 48,0%
Arany 3 378,14 -0,2% 2,3% 1,4% 28,7% 41,6% 64,6%
Devizák              
EURHUF 398,2250 0,0% -0,4% -0,1% -3,2% 0,1% 15,2%
USDHUF 342,5150 -0,6% -1,7% 1,2% -13,8% -5,9% 17,3%
GBPHUF 456,0950 -0,3% -1,8% -1,4% -8,3% -1,3% 19,0%
EURUSD 1,1627 0,5% 1,3% -1,3% 12,3% 6,3% -1,8%
USDJPY 147,4500 0,0% -1,0% 2,0% -6,2% 2,0% 39,7%
GBPUSD 1,3330 0,3% 0,3% -2,3% 6,4% 4,9% 1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 115 030 0,8% -2,4% 6,5% 21,9% 105,2% 877,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,22 0,5% -3,3% -2,7% -7,7% 8,2% 687,3%
10 éves német állampapírhozam 2,6 0,8% -2,4% 1,4% 10,1% 22,7% -558,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,13 0,0% -0,1% 1,3% 7,7% 14,3% 241,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Mondana valamit a világról az amerikai hozamgörbe: mindenki figyel?

Kevesebb mint 24 óra alatt összeomolhat Európa vezető hatalmának kormánya

Megváltozott Magyarországon a brókersorrend

Címlapkép forrása: Maxxa_Satori

A távközlésnél is nagyobbra nőhet a 4iG titokzatos üzletága

Folyamatosan építgeti űr-és védelmi üzletágát a 4iG, bejelentésekből, megállapodásokból nincs hiány. Amióta a társaság közölte, hogy bejelentkezett a magyar állam hadiipari érdekeltségeire, sejthettük, hogy lesz súlya az üzletágnak a cégcsoport életében, eddig azonban arról kevés szó esett, hogy mekkora lehet a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. A napokban közel 100 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be a 4iG űr-és védelmi leányvállalata, amit Jászai Gellért magántőkealapjai finanszíroznak, és több olyan fontos friss számot is közölt a cég, amiből következtethetünk a vállalatértékre és arra, hogy milyen bevétel-és eredménytermelő potenciállal rendelkezik a jövőre nézve.

A távközlésnél is nagyobbra nőhet a 4iG titokzatos üzletága

