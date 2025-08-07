Száguld az OTP, egyre közelebb a 30 ezer forint

Javul a hangulat
A reggeli kis pluszok után az elmúlt percekben egyre nagyobb emelkedésbe kapcsoltak az európai tőzsdék, a német DAX 1,3, a francia CAC 0,9 százalék pluszba lendült.
A magyar BUX index felülteljesítő 1,8 százalékos emelkedéssel, a benchmarkot az OTP és a Telekom húzza 3-3 százalékos emelkedéssel.
OTP rali
Nagyot megy ma az OTP, a bankrészvény árfolyama már több mint 3 százalékot emelkedett, természetesen történelmi csúcson áll az árfolyam, és egyre közelebb a 30 ezer forintos szint.
A forgalom átlag feletti.
Esik a Rheinmetall
Rekord árbevételről számolt be a Rheinmetall, az árfolyam mégis esik, a megfejtés az, hogy a német hadiipari cég a bevételeknél és az üzemi eredménynél is alacsonyabb számokat hozott, mint amire a piac számított, emiatt kerültek nyomás alá a papírok. Az árfolyam jelenleg 5 százalék mínuszban áll.
Kis plusz Európában
Kis pluszban nyitottak a vezető európai tőzsdék csütörtökön. Az emelkedésben az élen a vegyipari cégek és a pénzintézetek részvényei állnak.
Pluszban nyitott a magyar tőzsde
Jó hangulatban indult a kereskedés a magyar tőzsdén, mind a négy hazai blue chip emelkedik, legnagyobb mértékben, 1,2 százalékkal a Magyar Telekom. A vállalat tegnap tette közzé második negyedéves számait, amikkel nem okozott csalódást, eredményszinten felülmúlta az elemzői konszenzust a cég. A bevételnövekedés lassult, viszont az EBITDA jelentősen nőtt a távközlési pótadó megszűnésével, és különösen pozitív, hogy a menedzsment felfelé módosította publikus célkitűzései egy részét, például az osztalékfizetés alapját adó módosított nettó eredményt is, ami jó hír a részvényeseknek.
Szárnyal a Rheinmetall - Rekordbevétel és hadipari terjeszkedés a német vállalatnál
A Rheinmetall a nemzetközi fegyverkezési hullám nyertese: a német hadiipari vállalat rekordot rekordra halmoz, miközben a civil, autóipari üzletág komoly visszaesést mutat. A vállalat árbevétele és nyeresége jelentősen nőtt az első félévben, a vállalat menedzsmentje további bővülésre számít a német hadsereg közelgő megrendelései miatt, írja a Reuters.
A tengeri szállítmányozás tartja magát: a Maersk felülteljesítette a várakozásokat
A világ második legnagyobb konténerhajózási vállalata, a dán Moller-Maersk megemelte éves profitvárakozását, mivel a globális konténeres tengeri szállítmányozási kereslet erősebbnek bizonyult a kereskedelmi háborúkkal kapcsolatos aggodalmak ellenére is. A cég negyedéves eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
Megemelte várakozásait a Magyar Telekom anyavállalata
A Deutsche Telekom másodszor emelte idei profitvárakozását, miután az amerikai és európai növekedés hatására a második negyedéves eredmények felülmúlták az elemzői várakozásokat - írta a Bloomberg.
Trump vámjai megütötték a Toyotát
A Toyota profitja több mint harmadával esett, amit elsősorban Donald Trump vámintézkedései okoztak. A japán autógyártó profitfigyelmeztetést tett közzé az egész évre, miközben globális eladásai kis mértékben növekedtek.
Folytatódik az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,7 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,54 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,56 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,72 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,19 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,23 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,24 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét a nemzetközi adatok kerülnek reflektorfénybe. Az USA-ból új munkanélküli segélykérelmek száma, valamint termelékenységnövekedés érkezik. Utóbbi nagyon fontos lehet még az infláció szempontjából is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 28,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 2,3 százalékos emelkedéssel a Nikkei index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 37,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 193,12
|0,2%
|-0,6%
|-1,4%
|3,9%
|13,3%
|61,4%
|S&P 500
|6 345,06
|0,7%
|-0,3%
|1,0%
|7,9%
|21,1%
|89,5%
|Nasdaq
|23 315,04
|1,3%
|-0,1%
|2,0%
|11,0%
|29,0%
|106,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|40 794,86
|0,6%
|0,3%
|2,5%
|2,3%
|17,6%
|82,0%
|Hang Seng
|24 910,63
|0,0%
|-1,1%
|4,2%
|24,2%
|49,6%
|-0,1%
|CSI 300
|4 113,49
|0,2%
|-0,9%
|3,3%
|4,5%
|23,0%
|-13,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 924,36
|0,3%
|-1,4%
|0,6%
|20,2%
|37,9%
|90,0%
|CAC
|7 635,03
|0,2%
|-2,9%
|-0,8%
|3,4%
|7,1%
|56,3%
|FTSE
|9 164,31
|0,2%
|0,3%
|3,9%
|12,1%
|14,2%
|52,1%
|FTSE MIB
|41 009,73
|0,7%
|-1,5%
|3,5%
|20,0%
|31,8%
|110,6%
|IBEX
|14 536,6
|0,9%
|1,1%
|4,0%
|25,4%
|39,9%
|108,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 103,8
|-0,7%
|0,3%
|1,5%
|27,5%
|43,8%
|185,4%
|ATX
|4 557,85
|0,8%
|-0,5%
|4,0%
|24,4%
|31,4%
|107,8%
|PX
|2 268,36
|0,6%
|0,9%
|5,4%
|28,9%
|48,2%
|150,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 860
|-0,3%
|1,6%
|3,6%
|33,1%
|67,3%
|179,1%
|Mol
|3 008
|-0,5%
|-1,4%
|-0,3%
|10,2%
|9,0%
|67,8%
|Richter
|10 230
|-2,2%
|-0,8%
|0,5%
|-1,6%
|2,7%
|45,0%
|Magyar Telekom
|1 750
|-0,2%
|-0,5%
|-1,0%
|37,4%
|66,3%
|363,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,38
|-1,2%
|-8,0%
|-4,0%
|-9,7%
|-12,4%
|55,9%
|Brent
|66,9
|-1,2%
|-8,8%
|-2,4%
|-10,5%
|-12,7%
|48,0%
|Arany
|3 378,14
|-0,2%
|2,3%
|1,4%
|28,7%
|41,6%
|64,6%
|Devizák
|EURHUF
|398,2250
|0,0%
|-0,4%
|-0,1%
|-3,2%
|0,1%
|15,2%
|USDHUF
|342,5150
|-0,6%
|-1,7%
|1,2%
|-13,8%
|-5,9%
|17,3%
|GBPHUF
|456,0950
|-0,3%
|-1,8%
|-1,4%
|-8,3%
|-1,3%
|19,0%
|EURUSD
|1,1627
|0,5%
|1,3%
|-1,3%
|12,3%
|6,3%
|-1,8%
|USDJPY
|147,4500
|0,0%
|-1,0%
|2,0%
|-6,2%
|2,0%
|39,7%
|GBPUSD
|1,3330
|0,3%
|0,3%
|-2,3%
|6,4%
|4,9%
|1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 030
|0,8%
|-2,4%
|6,5%
|21,9%
|105,2%
|877,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,22
|0,5%
|-3,3%
|-2,7%
|-7,7%
|8,2%
|687,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,6
|0,8%
|-2,4%
|1,4%
|10,1%
|22,7%
|-558,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,13
|0,0%
|-0,1%
|1,3%
|7,7%
|14,3%
|241,1%
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
