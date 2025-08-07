Száguld az OTP, egyre közelebb a 30 ezer forint

A reggeli kis pluszok után az elmúlt percekben egyre nagyobb emelkedésbe kapcsoltak az európai tőzsdék, a német DAX 1,3, a francia CAC 0,9 százalék pluszba lendült.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A magyar BUX index felülteljesítő 1,8 százalékos emelkedéssel, a benchmarkot az OTP és a Telekom húzza 3-3 százalékos emelkedéssel.