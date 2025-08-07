Szárnyal a Rheinmetall - Rekordbevétel és hadipari terjeszkedés a német vállalatnál

A Rheinmetall a nemzetközi fegyverkezési hullám nyertese: a német hadiipari vállalat rekordot rekordra halmoz, miközben a civil, autóipari üzletág komoly visszaesést mutat. A vállalat árbevétele és nyeresége jelentősen nőtt az első félévben, a vállalat menedzsmentje további bővülésre számít a német hadsereg közelgő megrendelései miatt, írja a Reuters.

A német hadiipari vállalat, a Rheinmetall továbbra is a nemzetközi fegyverkezési boom egyik legnagyobb haszonélvezője. A most megjelent gyorsjelentés alapján az első félévben árbevétele 24%-kal 4,7 milliárd euróra nőtt, míg üzemi eredménye 18%-kal 475 millió euróra emelkedett.

A robbanószerek és lőszerek iránti kiemelkedő kereslet rekordbevételt hozott a vállalatnak ezen a területen, összesen 1,3 milliárd euró értékben.

Armin Papperger vezérigazgató szerint a Rheinmetall sikeresen halad afelé, hogy globális szinten is vezető szereplővé váljon a hadiiparban.

Megrendelésállományunk rekordmagasságban van, és a jövőben tovább fog növekedni

– jelentette ki.

A hadiipari tevékenységek erőteljes növekedése mellett ugyanakkor a civil üzletág, különösen az autóiparnak szállító Power Systems részleg jelentős visszaesést mutatott. Az itt elért üzemi eredmény 58%-kal esett vissza, mindössze 24 millió euróra. A vállalat már megkezdte ennek az üzletágnak az eladását előkészítő tárgyalásokat, és év végéig szeretne döntést hozni a jövőjéről.

A hadsereg megrendelései iránti kilátások is kedvezőek: a Rheinmetall a német Bundestag 2026 februári választásait követően, az új kormány felállása után számít nagyszabású, milliárd eurós beszerzésekre. A negyedik negyedévre a cég jelentős megrendelés-beáramlást vár.

A Rheinmetall árfolyama idén 190 százalékot emelkedett.

Címlapkép forrása: Michael Matthey/picture alliance via Getty Images

