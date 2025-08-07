  • Megjelenítés
Szépen emelkedik a Telekom az erős negyedéves gyorsjelentés után
Szépen emelkedik a Telekom az erős negyedéves gyorsjelentés után

Jól fogadták a befektetők a Magyar Telekom tegnap esti gyorsjelentését, a ma délelőtti kereskedésben 3 százalékos pluszban állnak a részvények.

A mai emelkedéssel együtt idén már 40 százalékot emelkedett a Magyar Telekom árfolyama.

A tegnap piaczárás után publikált gyorsjelentés főbb pozitívumai:

  • annak ellenére, hogy a bevételek növekedése gyakorlatilag megállt a második negyedévben, miután a versenytársakhoz hasonlóan a Telekom is elállt az inflációkövető díjemeléstől idén, eredményszinten mégis jelentős növekedésről számolt be a cég, az EBITDA közel 13 százalékkal nőtt
  • ezzel együtt a profitráták is jelentősen javultak az egy évvel ezelőtti szintről
  • minden eredményszinten felülteljesítette a várakozásokat a második negyedévben a Telekom
  • az osztalékfizetés alapját adó módosított nettó eredmény 27 százalékkal nőtt a második negyedévben év/év alapon
  • a menedzsment felfelé módosította 2025-ös eredményelőrejelzését, az EBITDA AL növekedése a korábban megadott sáv felső határán alakulhat, a módosított nettó eredményre vonatkozó prognózist pedig legalább 10 milliárd forinttal, a szabad cash flow várakozás pedig 20 milliárd forinttal emelte meg a cég
  • ami a részvények árazását illeti, a növekedési várakozások fényében inkább olcsónak számítanak EV/EBITDA alapon a Telekom részvényei az európai távközlési cégekhez képest, a 12 havi előretekintő osztalékhozam pedig most vonzó a referenciaként használt magyar 10 éves államkötvényhozamhoz képest
  • az elemzők is általánosságban optimisták a papírokra, a többségük vételre ajánlja a Telekom részvényeit, eladási ajánlást senki sem tart fenn, az átlagos célár pedig még a jelenlegi árfolyam felett van.

A részletes elemzés a Telekom második negyedévéről itt olvasható:

