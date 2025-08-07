Több mint 2 százalékos pluszban a BUX

Jó a hangulat az európai tőzsdék többségén, itthon főként az OTP és a Magyar Telekom emelkedése húzza felfelé az indexet.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 2,1 százalékos pluszban áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik, az OTP és a Magyar Telekom 3 százalék feletti pluszban áll. Utóbbi tegnap, piaczárást követően tette közzé második negyedéves gyorsjelentését, amivel kellemes meglepetést okozott a cég, megemelte idei profitvárakozásait is.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a CIG Pannónia és az Akko áll a lista élén 2,2 illetve 1,3 százalékos emelkedéssel, a PannErgy és a MBH JZB áll ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 11,97 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Richter, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ