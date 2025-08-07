  • Megjelenítés
Több mint 2 százalékos pluszban a BUX
Üzlet

Több mint 2 százalékos pluszban a BUX

Portfolio
Jó a hangulat az európai tőzsdék többségén, itthon főként az OTP és a Magyar Telekom emelkedése húzza felfelé az indexet.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 2,1 százalékos pluszban áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik, az OTP és a Magyar Telekom 3 százalék feletti pluszban áll. Utóbbi tegnap, piaczárást követően tette közzé második negyedéves gyorsjelentését, amivel kellemes meglepetést okozott a cég, megemelte idei profitvárakozásait is.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a CIG Pannónia és az Akko áll a lista élén 2,2 illetve 1,3 százalékos emelkedéssel, a PannErgy és a MBH JZB áll ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 11,97 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Richter, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?

Jön a Mol nagy napja – Nézzük, mire lehet számítani!

Jó hír jött a Magyar Telekomtól

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már a gépek irányítják a tőzsdéket
Üzlet
Száguld az OTP, egyre közelebb a 30 ezer forint
Pénzcentrum
Benéztünk a számok mögé, sehogy sem jön ki a matek: sok magyar melós érezheti magát átverve?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility