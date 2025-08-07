Több mint 2 százalékos pluszban a BUX

A kereskedési nap felénél a BUX-index 2,1 százalékos pluszban áll.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik, az OTP és a Magyar Telekom 3 százalék feletti pluszban áll. Utóbbi tegnap, piaczárást követően tette közzé második negyedéves gyorsjelentését, amivel kellemes meglepetést okozott a cég, megemelte idei profitvárakozásait is.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítenek, a CIG Pannónia és az Akko áll a lista élén 2,2 illetve 1,3 százalékos emelkedéssel, a PannErgy és a MBH JZB áll ma a sor végén.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 11,97 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Richter, a Mol és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
