Többet vásároltak a Burger King éttermeiben, mégsem örülnek a befektetők

A Burger King és Tim Hortons tulajdonosa csütörtökön jelentette be, hogy az éttermek forgalma 2,4%-kal nőtt a második negyedévben. Ez gyorsabb növekedés az előző három hónaphoz képest, és enyhén meghaladja az elemzői várakozásokat.

A vállalat nemzetközi üzletága, amely a teljes forgalom mintegy 40 százalékát adja, felülmúlta az előrejelzéseket.

A gyorséttermek vegyes eredményeket mutattak az elmúlt negyedévekben, több márka is a fogyasztói aggodalmakra hivatkozott. Az amerikai inflációval korrigált fogyasztói kiadások csökkentek az év első felében a kormányzati adatok szerint.

Míg olyan láncok, mint a Chipotle Mexican Grill Inc. és a Pizza Hut veszítettek vendégeikből, addig a McDonald's, a Taco Bell és az Applebee's új termékbevezetésekkel és megfizethető ételekre való összpontosítással tudták növelni eladásaikat.

A Restaurant Brands egy részvényre jutó eredménye (egyszeri tételek) nélkül kissé elmaradt az átlagos elemzői becsléstől. A vállalat részvényei 1,6%-kal estek a New York-i tőzsde nyitás előtti kereskedésében. A részvényárfolyam 5,2%-kal emelkedett az év eleje óta.

