Trump vámjai megütötték a Toyotát

A Toyota profitja több mint harmadával esett, amit elsősorban Donald Trump vámintézkedései okoztak. A japán autógyártó profitfigyelmeztetést tett közzé az egész évre, miközben globális eladásai kis mértékben növekedtek.

A Toyota csütörtökön közölte, hogy a 2025-ös áprilistól júniusig tartó időszakban nyeresége 37%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. A vállalat ennek fő okaként Donald Trump vámintézkedéseit jelölte meg, melyek jelentős hatást gyakoroltak az exporttevékenységére.

A japán autógyártó arra az előfeltevésre alapozta jelentését, hogy az Egyesült Államok júliustól 12,5%-os vámot vet ki a Japánból származó autókra, ám a jelenlegi vámtarifa ennél is magasabb, 15%.

Kiskereskedelmi szinten a Toyota 2,4 millió járművet értékesített világszerte az elmúlt negyedévben, ami javulást jelent a tavalyi 2,2 millióhoz képest. Az eladások Japánban, Észak-Amerikában és Európában is növekedtek.

A Toyota negyedéves árbevétele 3%-kal, 12 billió jenre nőtt, nyeresége viszont csak 841 milliárd jen volt, szemben az előző év azonos időszakában elért 1,33 billió jennel.

A Toyota szerint a vámok 450 milliárd jenbe kerültek a cégnek, ami jelentősen rontotta működési eredményét.

A negatív árfolyamhatások és a költségcsökkentési törekvések sem tudták ellensúlyozni a veszteségeket.

A cég profit warningot tett közzé: a 2026 márciusával záruló pénzügyi évre 2,66 billió jenes nyereséget vár, ami elmarad a korábbi, 3,1 billió jenes előrejelzéstől. A legutóbbi teljes pénzügyi évben a vállalat közel 4,8 billió jen profitot termelt.

Elemzők szerint a Toyota az egyik legsúlyosabban érintett vállalat a vámtarifák következtében, még más japán autógyártókkal összehasonlítva is.

Címlapkép forrása: Eduardo MuÃ±oz Alvarez/VIEWpress/Corbis via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ