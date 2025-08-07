Új korszak a hálózati stabilitásban: innovatív feszültségszabályozóval kezelik a napelemek kihívásait

Magyarországon elsőként alkalmazott középfeszültségű soros feszültségszabályozót (IVR) az E.ON Hungária Csoport, amely gyors, rugalmas és költséghatékony megoldást kínál az egyre gyakoribbá váló hálózati feszültségingadozások kezelésére - közölte a vállalat.

A 320 millió forintos beruházás a Letenye és Nagykanizsa közötti régióban közvetlenül mintegy 1200 ügyfél számára biztosít stabilabb áramellátást, miközben lehetővé teszi új napelemes rendszerek hálózatra csatlakozását is. Az új eszköz különösen az olyan térségekben hozhat áttörést, ahol

a távoli elhelyezkedés vagy a meglévő hálózat korlátozott kapacitása eddig akadályozta a megújuló energiaforrások bővítését.

A középfeszültségű IVR (inline voltage regulator) eszköz a naperőművek napközbeni termeléséből vagy a hálózathasználatból eredő feszültségingadozásokra ad választ. Mivel mobil, így gyorsan telepíthető és könnyen áthelyezhető más térségekbe is. Ezáltal nem szükséges új hálózatot kiépíteni, így csökken az ökológiai lábnyom is – ami összhangban áll az E.ON fenntarthatósági célkitűzéseivel.

A társaság korábban már a kisfeszültségű hálózatra is telepített hasonló IVR-eszközöket, amelyek jelenleg mintegy 40 dunántúli és Budapest környéki körzetben működnek. Az új középfeszültségű változat bevezetése azonban nagyobb hálózati területeket képes lefedni, és még hatékonyabban segíti a napenergia integrációját.

A fejlesztés különösen időszerű, tekintve a háztartási méretű napelemes rendszerek robbanásszerű elterjedését az elmúlt években. Az ilyen rendszerek visszatáplált energiája nem mindig esik egybe a fogyasztási csúcsokkal, ami gyakran feszültségproblémákhoz vezet. Az IVR-eszközök segítenek megelőzni, hogy a napelemek inverterei túltermelés miatt lekapcsoljanak, így hozzájárulnak a zöldenergia jobb kihasználásához és az energiahálózat stabilitásához.

Az E.ON a jövőben további IVR-eszközök beszerzését és bevetését tervezi más problémás térségekben is, míg az időközben stabilizált hálózatú helyszínekről mobilitásuk révén áthelyezi az eszközöket új célpontokra.

Kép forrása: EON youtube csatornája