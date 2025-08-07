  • Megjelenítés
Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek
Üzlet

Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek

Portfolio
Ismét kitört egy vulkán az orosz Kamcsatka-félszigeten, ami miatt a legmagasabb szintű repülési figyelmeztetést adták ki a térségben - derül ki a X-en közzétett posztból.

A Kljucsevszkaja vulkán kitörése során 11,5 kilométer magasságba emelkedett a hamufelhő, ami komoly veszélyt jelent a légi közlekedésre. A hatóságok kiadták a legmagasabb, "vörös" szintű repülési figyelmeztetést, ami azt jelenti, hogy

a térségben közlekedő repülőgépek súlyos kockázatnak vannak kitéve, és a légtér lezárására is sor kerülhet.

A hamufelhő északkeleti irányba, az Oroszország és Alaszka közötti Bering-tenger felé sodródik, veszélyeztetve Uszty-Kamcsatszk és Krutoberegovó településeket. A helyi lakosokat arra kérték, hogy maradjanak otthon, és viseljenek védőfelszerelést.

A vulkánkitörés következtében kommunikációs és közlekedési fennakadások is előfordulhatnak a térségben.

Ez már a második vulkánkitörés a régióban, pár nappal ezelőtt a közel ötszáz éve szunnyadó Kraseninnyikov vulkán tört ki. A kitörést július 30-án egy 8,8-as erősségű kamcsatkai földrengés előzte meg, ami 1952 óta a legerősebb volt a térségben.

Kapcsolódó cikkünk

Újra kell rajzolni a térképeket a hatalmas földrengés után: méterekkel csúszott el a félsziget

475 év után felébredt az orosz vulkánóriás: 6 kilométeres hamuoszlop borítja be az eget

Lecsapott a történelmi földmozgás nagy erejű utórengése – Megszólaltak a szakértők a cunamiveszélyről

Szökőár: a francia haderő is készültségben van, 4 méteres hullámokra számítanak

Kiadták a riasztást, érkeznek a videók az Egyesült Államokból

Évtizedek óta nem látott földrengés rázta meg Oroszországot – Súlyos veszéllyel néz szembe az orosz haditengerészet

Érkeznek a jelentések: ez volt a valaha mért 6. legerősebb földrengés - Térkép is jött

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1364986081-betegség-egészség-egészségügy-gyógyszer-gyógyszeripar-hatóanyag-készítmény-orvosság-tabletta-vitamin
Üzlet
Veszélyes multivitamin terjed itthon a TikTokon és Facebookon: a hatóság sürgős figyelmeztetést adott ki
Pénzcentrum
Fizikai melósként sem álom a 750 ezres nettó itthon: itt a csúcsbért fizető munkahelyek toplistája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility