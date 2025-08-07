Újabb vulkán tört ki Kamcsatkán, vörös riasztást adtak ki a repülőknek

A Kljucsevszkaja vulkán kitörése során 11,5 kilométer magasságba emelkedett a hamufelhő, ami komoly veszélyt jelent a légi közlekedésre. A hatóságok kiadták a legmagasabb, "vörös" szintű repülési figyelmeztetést, ami azt jelenti, hogy

a térségben közlekedő repülőgépek súlyos kockázatnak vannak kitéve, és a légtér lezárására is sor kerülhet.

A hamufelhő északkeleti irányba, az Oroszország és Alaszka közötti Bering-tenger felé sodródik, veszélyeztetve Uszty-Kamcsatszk és Krutoberegovó településeket. A helyi lakosokat arra kérték, hogy maradjanak otthon, és viseljenek védőfelszerelést.

RED ALERT! Aviation danger level raised on Kamchatka due to Klyuchevskoy volcanoKlyuchevskoy volcano on Russia’s Kamchatka Peninsula has erupted, sending a massive ash plume up to 11.5 km into the sky. A “red” aviation warning has been issued — the highest level — meaning… https://t.co/EZJlbD3k03 pic.twitter.com/nbVnnkfjMh https://t.co/EZJlbD3k03 — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025

A vulkánkitörés következtében kommunikációs és közlekedési fennakadások is előfordulhatnak a térségben.

Ez már a második vulkánkitörés a régióban, pár nappal ezelőtt a közel ötszáz éve szunnyadó Kraseninnyikov vulkán tört ki. A kitörést július 30-án egy 8,8-as erősségű kamcsatkai földrengés előzte meg, ami 1952 óta a legerősebb volt a térségben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images