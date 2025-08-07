  • Megjelenítés
Van egy hely Magyarországon, ahol ma reggelre fagyott
Van egy hely Magyarországon, ahol ma reggelre fagyott

Csütörtök reggelre virradóra ismét fagyott a Bükk-fennsíkon a Mohos-töbörben – írja az Időkép.

Ma reggel, hajnali fél 6 után pár perccel -1,9 fokot mértek a bükki töbörben az ME Földrajz-Geofizikai Intézet adatai szerint.

Ez a szezon 29. fagyos reggele volt és a harmadik augusztusban, ami nem mindennapos dolog – írja az Időkép.

