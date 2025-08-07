Veszélyes multivitamin terjed itthon a TikTokon és Facebookon: a hatóság sürgős figyelmeztetést adott ki

A vizsgálat alapjául lakossági közérdekű bejelentés szolgált, amely felhívta a hatóságok figyelmét a közösségi médiában (TikTok, Facebook) terjedő reklámokra. A „Myco-Magyarország” felhasználói néven közzétett videókban a terméket az ADHD tüneteinek (figyelemzavar, hiperaktivitás, túlzott mozgásigény, időbeosztási nehézségek) enyhítésére alkalmas szerként mutatják be. A felületen jelenleg több mint 30 ilyen reklám található.
A magyar nyelvű weboldalon (https://mycomagyarorszag.com) a termékhez fűzött tájékoztatás a következő állításokat tartalmazza: ADHD tüneteinek enyhítése, kiegyensúlyozottság, emésztésjavítás, mentális egészség, stresszcsökkentés, energiaszint-növelés – ezek a kijelentések azonban túllépik az élelmiszerek esetén jogszerűen közölhető egészségre vonatkozó állításokat, mivel az élelmiszerek esetében betegségmegelőző, tünetenyhítő vagy gyógyító hatás tulajdonítása tiltott.
A termék weboldalon feltüntetett magyar elnevezése megtévesztő, ugyanis a készítmény összetétele szerint vitaminokat egyáltalán nem tartalmaz.
Fő összetevői különböző gombák, valamint a Withania somnifera (Ashwagandha) növény gyökerének kivonata. A hatósági ellenőrzés fényt derített arra, hogy nem csak a termékkel kapcsolatos tájékoztatás, hanem a termék összetevői miatt is aggályos a készítmény. Több olyan gombát tartalmaz – például Trametes versicolor (L.) Lloyd (Lepketapló), Inonotus obliquus (Fr.) Pilát (Chaga) – melyek élelmiszer kategóriában összetevőként felhasználva „új élelmiszernek” (novel food) minősülnek nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió egész területén. Ezen élelmiszer-összetevők csak külön engedélyezési eljárás után kerülhetnek élelmiszerekben felhasználásra, amely engedéllyel az említett gombák jelenleg nem rendelkeznek, így felhasználásuk jogszerűtlen.
Az Ashwagandha kivonat napi ajánlott mennyisége (500 mg) szintén meghaladja a Magyarországon biztonságosnak ítélt szintet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által kiadott negatív lista alapján a növényi anyag napi megengedett mennyisége 250 mg lenne. Ráadásul a felhasznált kivonat koncentrációja miatt a tényleges mennyiség akár nagyságrendekkel nagyobb lehet, ami komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. A túladagolás tünetei lehetnek: hányás, hasmenés, hasi görcsök, pajzsmirigyproblémák.
A termék megjelenése és ízesítése, valamint a megtévesztő tájékoztatás túlfogyasztásra ösztönözhet, ez pedig tovább növeli az egészségügyi kockázatot.
A weboldalon továbbá nem szerepel a gyártó vagy forgalmazó adata, amely jogszabály szerint kötelező elem. Emellett az eltúlzott pozitív vásárlói értékelések is manipulációra utalnak.
A hatósági vizsgálat jelenleg is folyamatban van – a termék vásárlása nem javasolt.
Mivel a termék forgalmazása vélhetően határon átnyúló tevékenység, a hatósági intézkedések (weboldal és közösségi hirdetések letiltása) kivitelezése időigényesebb lehet. Ezért a hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják és ne fogyasszák el a Drops of Nature márkanév alatt forgalmazott MYCO organic & functional mushroom gummies-t (MYCO Gumivitamint).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
