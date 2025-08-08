  • Megjelenítés
A pénzügyi válságba belebukott cégeket vinne tőzsdére a Trump kormányzat: gigantikus privatizáció készül Amerikában
Portfolio
Donald Trump kormányzata a Fannie Mae és a Freddie Mac jelzáloghitel-finanszírozó óriásvállalatok tőzsdei bevezetését készíti elő az év második felére - jelentette a Wall Street Journal.

A bennfentes források szerint a tervek alapján a két vállalat együttes értéke elérheti az 500 milliárd dollárt vagy még többet is, és az ügylet akár 30 milliárd dollárt hozhat a kormányzat számára.

A Fannie Mae és a Freddie Mac 2008 óta áll állami felügyelet alatt, miután a pénzügyi válság során mindkét intézmény fizetésképtelenné vált a másodlagos jelzálogpiaci összeomlás következtében.

A felügyelet alóli kilépés fontos mérföldkő lenne a kongresszus által létrehozott vállalatok számára, amelyek eredeti célja a lakáspiac támogatása és a megfizethető jelzáloghitelek biztosítása volt, de a pénzügyi válság során súlyos veszteségeket szenvedtek.

A vállalatokat adófizetői pénzből mentették ki, cserébe az amerikai államkincstár elsőbbségi részvényeket kapott, amelyek az évek során milliárdos osztalékot fizettek.

Trump a héten találkozott a Citigroup és a Bank of America vezérigazgatóival is, hogy megvitassák a jelzáloghitel-cégekre vonatkozó privatizációs terveket - számolt be korábban a Reuters.

A hírek hatására az OTC piacon a Fannie Mae részvényei 20 százalékkal, a Freddie Mac papírjai pedig 15 százalékkal emelkedtek.

Forrás: Reuters

