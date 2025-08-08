Jó a hangulat, folytatódik a felpattanás az amerikai tőzsdéken

Az unalmas napok után tegnap volt némi mozgás a forint-euró árfolyamban: nem is annyira a kilengés mértéke miatt említésre méltó ez a fejlemény, hanem azért, mert a forinterősödéssel a július végén látott, sokhavi csúcsa közelébe szaladt el az árfolyam. A mai nap legfontosabb adata egyértelműen a júliusi infláció, amely a várakozásokat meghaladóan 4,3% lett. Az adat után kissé erősödött a forint az euróval szemben, visszatükrözve azt, hogy a vártnál tovább maradhat szigorú az MNB. Fontos, hogy ma érkezik még az államháztartás havi egyenlege, amely a hiánypálya miatt aggódó befektetőket bizonytalaníthatja el.