A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Kínai autómárkák befektetői szemmel – (00:30)
- Amikor cégek túl nagyra nőnek – (11:23)
- Labubu-mánia – (17:50)
- Leállhat az USA-kormányzat? – (32:34)
- Small capek, Épduferr – (35:22)
- VIX index lekereskedése – (40:27)
- Prosus – (45:00)
- Long/Short játék: Alibaba – (48:20)
- Long/Short játék: Alphabet, OTP – (51:32)
- Long/Short játék: kannabisz részvények – (58:47)
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
