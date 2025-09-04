  • Megjelenítés
FONTOS Összegyűltek a viharfelhők a benzinkutak felett
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak

Hogyan érdemes beépítenünk a portfoliónkba a kínai autógyártók papírjait? Miért fenyegetheti egyetlen cég – a Novo Nordisk – a teljes dán GDP-t? Mit jelent a Labubu-mánia a tőzsdei befektetők számára? És hogyan érdemes olvasnunk az USA kormányzatának esetleges leállásáról érkező híreket? Ezekről és sok más tőkepiaci sztoriról esett szó a Portfolio Invest legújabb adásában, amelyben Áron és Viktor beszámolt pár sikeres tippjükről is a korábbi Long/Short játékokból.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Kínai autómárkák befektetői szemmel – (00:30)
  • Amikor cégek túl nagyra nőnek – (11:23)
  • Labubu-mánia – (17:50)
  • Leállhat az USA-kormányzat? – (32:34)
  • Small capek, Épduferr – (35:22)
  • VIX index lekereskedése – (40:27)
  • Prosus – (45:00)
  • Long/Short játék: Alibaba – (48:20)
  • Long/Short játék: Alphabet, OTP – (51:32)
  • Long/Short játék: kannabisz részvények – (58:47)

