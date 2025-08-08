Jó hangulatban zárták a hetet az amerikai tőzsdék

Az arany határidős jegyzése rekordszintre emelkedett, miután bizonytalanság alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az egyes országokra vonatkozó amerikai importvámok alkalmazandók-e a sárga nemesfémre.

A decemberi határidős aranykontraktus ára 1,1 százalékkal emelkedett, miközben a spot árak alig mutatnak elmozdulást.

Az amerikai vám- és határőrség honlapján közzétett döntés szerint Washington országspecifikus importvámokat vethet ki az Egyesült Államokban leggyakrabban kereskedett aranyrudakra, ami súlyos csapást jelentene a fém globális ellátási láncaira. A jegyzés azt követően kezdte visszaadni az emelkedést, hogy a Fehér Ház közölte: végrehajtási rendelet fog kiadni, amely tisztázza az ország álláspontját az aranyrudakra vonatkozó vámokkal kapcsolatban.