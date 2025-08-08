  • Megjelenítés
Lefordult a Mol a gyorsjelentést követően
Lefordult a Mol a gyorsjelentést követően

A csütörtöki nap egyik legfontosabb eseménye volt, hogy Donald Trump Stephen Mirant, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének vezetőjét jelöli a Fed kormányzói posztjára. A döntés azért különösen érdekes, mivel Miran igencsak  kritikus a Fed munkájával kapcsolatban. 

Ezt követően főként mínuszban telt a kereskedés ma reggel Ázsiában, Európában vegyes, de többnyire pozitív mozgásokat láthatunk. Idehaza a nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, míg a Mol a vártnál rosszabb negyedéves számok hatására kisebb mínusszal kezdett.

A mai napon a magyar inflációs adat után már nem várható nagyobb piaci hatással bíró gazdasági esemény.
Valami nagyon érdekes történik a tőzsdéken

A befektetői hangulat jelentősen romlott az elmúlt időszakban, amit egyes piaci stratégák paradox módon pozitív jelként értékelnek a részvénypiacok jövőbeli teljesítményére nézve - közölte a CNBC.

Valami nagyon érdekes történik a tőzsdéken
Nagy döntés készül a Thyssenkruppnál

A Thyssenkrupp részvényesei pénteken szavaznak a védelmi üzletág leválasztásáról, miközben az európai védelmi kiadások növekedése jelentősen emelheti a divízió értékét.

Nagy döntés készül a Thyssenkruppnál
Egyre lentebb a Mol

Már 2,1 százalékos mínuszban van a Mol árfolyama, miután a vállalat a vártnál gyengébb második negyedéves eredményekről számolt be.

Vegyes nyitás Európában

A vezető részvényindexek közül az angol FTSE és a francia CAC is egyaránt 0,3-0,3 százalékos pluszban van, a német DAX azonban 0,2 százalékkal lejjebb került a nyitást követően.

Eséssel reagál a gyorsjelentésre a Mol

A Mol árfolyama 0,6 százalékos mínuszban nyitott, miután a második negyedévben alulteljesítette a várakozásokat az olajcég.

Itt az új rekord - 30 ezer forint felett az OTP!

Újabb mérföldkövet ért el a magyar tőzsde legfontosabb részvénye: a közel 30 éve tőzsdén lévő OTP árfolyama most először 30 ezer forint fölé emelkedett. Mutatjuk, mik voltak a legnagyobb esések és emelkedések, a 30 év alatt hány évben esett vagy emelkedett, mennyi pénzt lehetett vele keresni, és hogy meddig emelkedhet még az árfolyam.

Itt az új rekord - 30 ezer forint felett az OTP!
30 000 forint felett az OTP!

Az OTP árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb a nyitást követően, ezzel új csúcsra emelkedett az árfolyam 30 140 forintnál.

Erősödik a forint

Az unalmas napok után tegnap volt némi mozgás a forint-euró árfolyamban: nem is annyira a kilengés mértéke miatt említésre méltó ez a fejlemény, hanem azért, mert a forinterősödéssel a július végén látott, sokhavi csúcsa közelébe szaladt el az árfolyam. A mai nap legfontosabb adata egyértelműen a júliusi infláció, amely a várakozásokat meghaladóan 4,3% lett. Az adat után kissé erősödött a forint az euróval szemben, visszatükrözve azt, hogy a vártnál tovább maradhat szigorú az MNB. Fontos, hogy ma érkezik még az államháztartás havi egyenlege, amely a hiánypálya miatt aggódó befektetőket bizonytalaníthatja el.

Erősödik a forint
Itt a hét legfontosabb adata: kellemetlen meglepetést okozott az infláció

A júniusi 4,6%-ról júliusban 4,3%-ra csökkent az éves áremelkedési ütem Magyarországon, miközben egy hónap alatt 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak – derül ki a KSH pénteki beszámolójából. Előzetesen ennél alacsonyabb, 4,1%-os értéket vártak a Portfolio által megkérdezett elemzők, akik azt sem zárták ki, hogy „hármassal kezdődjön” az adat. Így a most közölt statisztika kellemetlen meglepetést jelent, hiszen a vártnál lassabb az infláció csökkenése. Ez azonban akár még jó hír is lehet a forint számára.

Itt a hét legfontosabb adata: kellemetlen meglepetést okozott az infláció
Kis pluszok jöhetnek Európában.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,71 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,04 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,22 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,16 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,08 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma nem érkezik világot megmozgató adat külföldről, Magyarországon viszont kiderül, hogy mennyi volt júliusban az infláció, valamint az NGM is közzéteszi az előzetes államháztartási egyenleget is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,9 százalékos emelkedéssel a Nikkei index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 29,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 43 968,64 -0,5% -0,4% -1,0% 3,3% 13,4% 60,3%
S&P 500 6 340 -0,1% 0,0% 1,8% 7,8% 21,9% 89,2%
Nasdaq 23 389,53 0,3% 0,7% 3,1% 11,3% 30,9% 110,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 41 059,15 0,6% 0,0% 3,7% 2,9% 17,0% 83,9%
Hang Seng 25 081,63 0,7% 1,2% 5,0% 25,0% 48,6% 2,2%
CSI 300 4 114,67 0,0% 1,0% 3,8% 4,6% 23,1% -12,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 192,5 1,1% 0,5% 0,5% 21,5% 37,3% 90,9%
CAC 7 709,32 1,0% -0,8% -0,2% 4,5% 6,1% 57,7%
FTSE 9 100,77 -0,7% -0,4% 3,3% 11,4% 11,4% 50,9%
FTSE MIB 41 392,99 0,9% 1,0% 3,7% 21,1% 30,0% 112,1%
IBEX 14 690,9 1,1% 2,0% 4,4% 26,7% 38,6% 111,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 272,8 2,1% 2,0% 3,8% 30,2% 44,3% 187,2%
ATX 4 656,25 2,2% 3,0% 5,6% 27,1% 31,0% 112,1%
PX 2 287,3 0,8% 2,0% 6,2% 29,9% 47,1% 152,1%
Magyar blue chipek              
OTP 29 970 3,8% 5,2% 7,0% 38,2% 67,9% 187,3%
Mol 3 010 0,1% -1,3% 0,9% 10,3% 9,9% 63,6%
Richter 10 260 0,3% -2,5% 2,2% -1,3% 1,3% 43,5%
Magyar Telekom 1 818 3,9% 4,4% 2,0% 42,7% 69,3% 378,4%
Nyersanyagok              
WTI 64,9 -0,7% -7,8% -6,2% -10,4% -15,4% 57,4%
Brent 66,44 -0,7% -8,5% -4,6% -11,1% -15,7% 49,6%
Arany 3 389,6 0,3% 2,8% 2,1% 29,1% 41,2% 66,2%
Devizák              
EURHUF 396,9250 -0,3% -0,7% -0,7% -3,5% -0,3% 14,8%
USDHUF 341,5143 -0,3% -2,2% 0,3% -14,0% -6,2% 16,4%
GBPHUF 457,1899 0,2% -1,2% -1,6% -8,1% -1,1% 19,3%
EURUSD 1,1623 0,0% 1,5% -1,0% 12,2% 6,3% -1,4%
USDJPY 147,3900 0,0% -2,1% 1,1% -6,2% 0,1% 39,2%
GBPUSD 1,3403 0,5% 1,3% -1,7% 7,0% 5,4% 2,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 117 515 2,2% 1,5% 8,5% 24,5% 113,1% 913,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,23 0,2% -3,0% -3,5% -7,5% 7,0% 652,2%
10 éves német állampapírhozam 2,6 -0,3% -2,2% -0,4% 9,8% 17,4% -583,4%
10 éves magyar állampapírhozam 7,08 -0,7% -1,9% 0,7% 6,9% 11,7% 237,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
