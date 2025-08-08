Nincs több ingyen stream, lecsap a jelszómegosztókra az HBO Max

A Warner Bros. Discovery bejelentette,

hogy keményebben fog fellépni azokkal szemben, akik megosztják HBO Max előfizetésüket.

A háztartáson kívüli nézőkért ezentúl havi 7,99 dolláros pluszköltséget számolnak fel.

Bár ez a díj már korábban is létezett, a korlátozásokat eddig nem érvényesítették szigorúan. Ez augusztus végével megváltozik, jelentette be JB Perrette, a WBD streaming részlegének vezetője.

A vállalat hónapok óta teszteli, hogyan lehet megkülönböztetni a jogos és jogosulatlan felhasználókat. A Warner Bros. Discovery már több mint egy éve kilátásba helyezte a jelszómegosztás elleni fellépést.

A lépés követi a Netflix 2023-as és a Disney+, Hulu és ESPN+ 2024 februári hasonló intézkedéseit. A jelszómegosztás komoly problémát jelent az összes streaming szolgáltatónak, és a Citibank elemzése szerint évi 25 milliárd dollártól esik el miatt az iparág.

A korlátozások bevezetése ugyanakkor növeli az előfizetések számát. A Netflix a jelszómegosztás betiltása után jelentős előfizetői növekedést tapasztalt: a következő negyedévben 5,9 millió új felhasználót regisztráltak, ami közel háromszorosa volt az elemzői várakozásoknak.

Címlapkép forrása: Portfolio