Stratégiát vált a Tesla, lelövik az egyik legígéretesebb fejlesztésüket

Elon Musk bejelentette, hogy a Tesla egyszerűsíti mesterséges intelligencia chipjeinek fejlesztését, a vállalat pedig az úgynevezett inference chipekre fog mostantól összpontosítani. A cégvezér azt követően szólalt meg, hogy a Bloomberg arról számolt be, hogy a cég feloszlatja a Dojo szuperszámítógép-fejlesztő csapatot.

A Bloomberg csütörtökön bennfentes forrásokra hivatkozva közölte, hogy Musk elrendelte a Dojo csapat feloszlatását, és a csapat vezetője, Peter Bannon távozik a vállalattól.

A Dojo szuperszámítógépet egyedi tréning chipek köré tervezték, hogy hatalmas mennyiségű adatot és videót dolgozzon fel a Tesla elektromos járműveiből az önvezető szoftver betanítása érdekében.

Nem észszerű, hogy a Tesla megossza erőforrásait két nagyon különböző AI chip dizájn között. A Tesla AI5, AI6 és a későbbi chipek kiválóak lesznek következtetésre (inference) és elég jók betanításra. Minden erőfeszítés erre összpontosul

- reagált Musk anélkül, hogy közvetlenül említette volna a Dojo projektet.

A Morgan Stanley elemzői Adam Jonas vezetésével 2023-ban 500 milliárd dollárra értékelték a Dojo szuperszámítógépet, megjegyezve, hogy új piacot nyit az autógyártó számára az autóeladásokon túl, hasonlóan ahhoz, ahogy az Amazon felhőalapú szolgáltatása növeli az e-kereskedelmi cég nyereségét.

A technológiai vállalatok egyre inkább egyedi chipeket terveznek a válaszidő, az energiafogyasztás és a költségek csökkentése érdekében, miközben kevesebb architektúra köré csoportosítják tevékenységüket.

A Tesla az elmúlt évben átszervezést hajtott végre, miközben részvényárfolyama a cég eladásaival párhuzamosan esett. A vállalattól több vezető is távozott, ezreket bocsátottak el, és a fókuszt az AI-alapú önvezető technológiára és a robotikára helyezték át, miközben Musk igyekszik integrálni technológiai birodalmát.

Musk korábban közölte, hogy a következő generációs AI5 chipeket 2026 végén gyártják majd, és a múlt hónapban bejelentett egy 16,5 milliárd dolláros megállapodást a Samsunggal az AI6 chipek beszerzésére, bár gyártási ütemtervet nem közölt.

A vezérigazgató szerint a jövőbeli AI inference chipeket, beleértve az AI6-ot is, önvezető járművekben és az Optimus humanoid robotokban fogják alkalmazni, bár megjegyezte, hogy a jelentős számítási kapacitás szélesebb körű AI-alkalmazásokat is lehetővé tehet.

A Bloomberg jelentése szerint a Dojo csapat nemrég körülbelül 20 munkatársat veszített el az újonnan alakult DensityAI javára, a megmaradt dolgozókat pedig a Teslán belül más adatközponti és számítástechnikai projektekhez rendelik át.

