Stratégiát vált a Tesla, lelövik az egyik legígéretesebb fejlesztésüket

A Bloomberg csütörtökön bennfentes forrásokra hivatkozva közölte, hogy Musk elrendelte a Dojo csapat feloszlatását, és a csapat vezetője, Peter Bannon távozik a vállalattól.
A Dojo szuperszámítógépet egyedi tréning chipek köré tervezték, hogy hatalmas mennyiségű adatot és videót dolgozzon fel a Tesla elektromos járműveiből az önvezető szoftver betanítása érdekében.
Nem észszerű, hogy a Tesla megossza erőforrásait két nagyon különböző AI chip dizájn között. A Tesla AI5, AI6 és a későbbi chipek kiválóak lesznek következtetésre (inference) és elég jók betanításra. Minden erőfeszítés erre összpontosul
- reagált Musk anélkül, hogy közvetlenül említette volna a Dojo projektet.
A Morgan Stanley elemzői Adam Jonas vezetésével 2023-ban 500 milliárd dollárra értékelték a Dojo szuperszámítógépet, megjegyezve, hogy új piacot nyit az autógyártó számára az autóeladásokon túl, hasonlóan ahhoz, ahogy az Amazon felhőalapú szolgáltatása növeli az e-kereskedelmi cég nyereségét.
A technológiai vállalatok egyre inkább egyedi chipeket terveznek a válaszidő, az energiafogyasztás és a költségek csökkentése érdekében, miközben kevesebb architektúra köré csoportosítják tevékenységüket.
A Tesla az elmúlt évben átszervezést hajtott végre, miközben részvényárfolyama a cég eladásaival párhuzamosan esett. A vállalattól több vezető is távozott, ezreket bocsátottak el, és a fókuszt az AI-alapú önvezető technológiára és a robotikára helyezték át, miközben Musk igyekszik integrálni technológiai birodalmát.
Musk korábban közölte, hogy a következő generációs AI5 chipeket 2026 végén gyártják majd, és a múlt hónapban bejelentett egy 16,5 milliárd dolláros megállapodást a Samsunggal az AI6 chipek beszerzésére, bár gyártási ütemtervet nem közölt.
A vezérigazgató szerint a jövőbeli AI inference chipeket, beleértve az AI6-ot is, önvezető járművekben és az Optimus humanoid robotokban fogják alkalmazni, bár megjegyezte, hogy a jelentős számítási kapacitás szélesebb körű AI-alkalmazásokat is lehetővé tehet.
A Bloomberg jelentése szerint a Dojo csapat nemrég körülbelül 20 munkatársat veszített el az újonnan alakult DensityAI javára, a megmaradt dolgozókat pedig a Teslán belül más adatközponti és számítástechnikai projektekhez rendelik át.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Németország felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelbe
Miután bejelentették, hogy megszállják Gázát.
Megszületett a döntés: 3,2 millárd eurós EU-s támogatást kap Ukrajna
Jóváhagyta az Európai Unió Tanácsa.
A pénzügyi válságba belebukott cégeket vinne tőzsdére a Trump kormányzat: gigantikus privatizáció készül Amerikában
17 éve állnak állami felügyelet alatt.
Olyan összefüggést fedeztek fel az agyban, ami teljesen új megvilágításba helyezi egy elterjedt betegség kialakulását
A kutatók szerint kulcsfontosságú lehet a jövőbeli gyógymódok szempontjából.
Magyar vezetőkkel erősít a GTC
Rencz Botond és Országh Mihály is bekerül az igazgatóságba.
Rogoff: Trump intézkedései pusztítónak bizonyulhatnak
Eddig minden bejött neki, de a kockázatok egyre nagyobbak.
Jelentős korlátozások jönnek Budapesten az augusztus 20-ai programok miatt, már ettől a hétvégétől
Számos útvonalat lezárnak a város több pontján.
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.