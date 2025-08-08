Székhelyet vált az Alteo

Két bejelentést is tett ma az Alteo: egyrészt székhelyet vált a cég, másrészt az MNB megadta a jóváhagyást annak a magántőkealapnak, amelyben a társaság is érdekelt.

A bejelentette, hogy az igazgatóság a mai napon meghozott határozatával úgy döntött, hogy a társaság székhelyét 2025. szeptember 1. napi hatállyal a 1117 Budapest, Dombóvári út 25. szám alá helyezi át. A társaság új székhelye egyben a központi ügyintézés, és az ügyfélszolgálati iroda helye is lesz.

A cég egy másik bejelentést is tett ma ahhoz kapcsolódóan, hogy a június 20-i közleményében foglaltak szerint 15 milliárd forint értékben kíván jegyezni befektetési jegyet az újonnan induló, 50 milliárd forintos jegyzett tőkével bíró magántőkealapban, amelynek célja a zöldenergia terjedésének előmozdítása és a karbonsemlegességi törekvések támogatása. A társaság ma bejelentette,

hogy a magántőkealap az elindításhoz szükséges Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyást megszerezte és az Andezit Magántőkealap néven nyilvántartásba vételre került.

