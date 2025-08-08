  • Megjelenítés
Székhelyet vált az Alteo
Üzlet

Székhelyet vált az Alteo

Portfolio
Két bejelentést is tett ma az Alteo: egyrészt székhelyet vált a cég, másrészt az MNB megadta a jóváhagyást annak a magántőkealapnak, amelyben a társaság is érdekelt.

A bejelentette, hogy az igazgatóság a mai napon meghozott határozatával úgy döntött, hogy a társaság székhelyét 2025. szeptember 1. napi hatállyal a 1117 Budapest, Dombóvári út 25. szám alá helyezi át. A társaság új székhelye egyben a központi ügyintézés, és az ügyfélszolgálati iroda helye is lesz.

A cég egy másik bejelentést is tett ma ahhoz kapcsolódóan, hogy a június 20-i közleményében foglaltak szerint 15 milliárd forint értékben kíván jegyezni befektetési jegyet az újonnan induló, 50 milliárd forintos jegyzett tőkével bíró magántőkealapban, amelynek célja a zöldenergia terjedésének előmozdítása és a karbonsemlegességi törekvések támogatása. A társaság ma bejelentette,

hogy a magántőkealap az elindításhoz szükséges Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyást megszerezte és az Andezit Magántőkealap néven nyilvántartásba vételre került.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bitcoin befektető tőzsde nő kripto
Üzlet
Lefordult a Mol a gyorsjelentést követően
Pénzcentrum
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility