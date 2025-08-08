  • Megjelenítés
Történelmi csúcsok dőltek a magyar tőzsdén, megtépték az OTP-t és a Richtert
Történelmi csúcsok dőltek a magyar tőzsdén, megtépték az OTP-t és a Richtert

Történelmi csúcson zárt ma a BUX index, elsősorban az OTP és a Richter ralijának köszönhetően. Előbbi szintén mindenkori zárócsúcsot állított be.

Ma a BUX-index 1,0 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest, ezzel új rekordszinten zárt a hazai részvényindex.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és az OTP árfolyama emelkedett, miközben csak a Mol árfolyama esett.

A nagypapírok közül az OTP rekordzárást produkált.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Zwack papírjai álltak, amelyek árfolyama 1,2 százalékkal került lejjebb, a Duna House árfolyama pedig 0,9 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 20,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
