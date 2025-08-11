Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, az irányadó indexek kis mínuszba fordultak, esik a magyar tőzsde is.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékot esett.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama 0,3 százalékos mínuszban áll, a Mol árfolyama 0,5 százalékos mínuszban van. Míg a Richter árfolyama 0,8 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen a Duna House papírjai állnak, amelyek árfolyama 2,6 százalékkal került lejjebb, a CIG Pannónia árfolyama pedig 1,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,23 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: nonnie192

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ