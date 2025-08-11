  • Megjelenítés
Izraeli cég tört be a romániai szélerőműpiacra
A Big Mega Renewable Energy izraeli fejlesztő cég megkezdte egy 102 MW-os szélerőműpark építését Romániában, amelyet várhatóan 2027-ben helyeznek üzembe - írta meg a Montel.

Az ország keleti részén, Urleascában felépülő létesítmény várhatóan évente 277 GWh villamos energiát termel majd. Az izraeli cég májusban biztosította a finanszírozást a mérföldkőnek számító romániai szélerőműpark építéséhez és üzemeltetéséhez. A fejlesztésre több mint 92 millió eurót szereztek, többek között az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD), de a finanszírozók között van az OTP is.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, Ivan Bogdan román energiaügyi miniszter még júliusban azt mondta, hogy

Románia 2026 végéig 3,2 GW nap- és szélerőművet tervez a hálózatra csatlakoztatni.

A cél igen ambiciózus, hiszen a román villamosenergia-hálózatban jelenleg 4,3 GW nap- és szélerőművi kapacitás van bekötve a helyi átviteli hálózatüzemeltető (Transelectrica) nyilvános adatai szerint. Az energiaügyi miniszter ezen felül egy 1,18 milliárd eurónyi beruházási programot is bejelentett akkor az átviteli- és elosztóhálózatok modernizálására.

Románia már tavaly megtartotta az első különbözeten alapuló támogatási rendszerének (contracts for difference, CfD) aukcióját, amely során több mint 1 GW szél- és 432 MW napenergiás kapacitás kapott szerződést. A második CfD-aukcióra 2025 harmadik negyedévében kerül sor, amelyen további 2 GW onshore (tehát szárazföldi telepítésű) szél- és 1,5 GW naperőmű kerül kalapács alá.

Eközben 1 GW kapacitású energiatárolót is telepítene Románia a megújuló energiaforrásokból származó többlet villamosenergia hasznosítása érdekében. Nemrég a Nova Power & Gas román energetikai vállalat bejelentette, hogy 2025 végéig egy 200 MW/400MWh kapacitású akkumulátoros energiatárolót kíván üzembe helyezni.

Románia mutatja az utat: így lehet áramot termelni úgy, hogy közben a vízhiányon is segítünk

