Üzlet

Jól kezdődik a hét a magyar tőzsdén

Portfolio
Emelkedéssel indul a nap a főbb nyugat-európai ttőzsdéken, pluszban nyitott a magyar piac is hétfőn.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,3 százalékos pluszban áll, így jelenleg 104 617 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén,

a blue chipek közül a Mol, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak a Richter árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Zwack és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Masterplast indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az ANY is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
