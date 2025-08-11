  • Megjelenítés
Jön a nagy találkozó, mit csinálnak a tőzsdék?
Jön a nagy találkozó, mit csinálnak a tőzsdék?

Jó hangulatban indul a hét a tőzsdéken, az ázsiai indexek emelkednek és az európai indexek is kisebb pluszokkal kezdik a kereskedést. A befektetők a héten Trump és Putyin találkozójára figyelnek elsősorban, illetve a kereskedelmi háborús hírek lehetnek a fókuszban.
Tovább vette részvényeit az Opus

Folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat pénteken az Opus Global, 34 856 darab saját részvényt vásárolt 592,2 forintos átlagáron, összesen 20,6 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 42,7 millió db, csoport szinten összesen 161,1 millió db (23,07%).

Jó hangulatban indul a hét

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak pénteken legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken jó a hangulat, a Nikkei 1,9 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,2 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,5 százalékkal került lejjebb. A befektetők az amerikai-kínai vámháborús hírekre várnak az augusztus 12-i határidő közeledtével, ameddig fel vanna függesztve a kereskedeémi háborús lépések.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC-40 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE stagnálással nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,1 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Olyannyira, hogy ma sem itthon, sem a nemzetközi színtéren nem jön olyan adat, ami említést érdemelne. A héten jönnek lényeges makroadatok, de a Trump-Putyin csúcstalálkozó határozhatja meg inkább a hetet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 29,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 175,61 0,5% 1,3% -0,1% 3,8% 12,0% 61,0%
S&P 500 6 389,45 0,8% 2,4% 2,6% 8,6% 20,1% 90,7%
Nasdaq 23 611,27 0,9% 3,7% 4,0% 12,4% 28,2% 112,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 41 820,48 1,9% 2,5% 5,4% 4,8% 20,1% 87,3%
Hang Seng 24 858,82 -0,9% 1,4% 2,9% 23,9% 47,2% 1,3%
CSI 300 4 104,97 -0,2% 1,2% 2,7% 4,3% 22,8% -12,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 162,86 -0,1% 3,1% -0,2% 21,4% 36,7% 90,6%
CAC 7 743 0,4% 2,6% -0,3% 4,9% 6,8% 58,4%
FTSE 9 095,73 -0,1% 0,3% 2,7% 11,3% 11,7% 50,8%
FTSE MIB 41 623,86 0,6% 4,2% 3,6% 21,8% 31,1% 113,3%
IBEX 14 824,9 0,9% 4,9% 5,3% 27,9% 40,4% 113,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 286,1 1,0% 3,7% 5,4% 31,5% 45,0% 190,1%
ATX 4 720,83 1,4% 5,9% 7,0% 28,9% 33,2% 115,1%
PX 2 285,2 -0,1% 3,1% 5,8% 29,8% 47,1% 151,9%
Magyar blue chipek              
OTP 30 430 1,5% 7,4% 10,3% 40,3% 68,1% 191,8%
Mol 2 998 -0,4% -0,8% -0,1% 9,8% 9,0% 62,9%
Richter 10 480 2,1% 0,8% 4,0% 0,8% 3,6% 46,6%
Magyar Telekom 1 818 0,0% 4,6% 3,1% 42,7% 70,9% 378,4%
Nyersanyagok              
WTI 64,94 0,1% -5,0% -6,6% -10,4% -16,4% 57,5%
Brent 66,63 0,3% -4,4% -5,1% -10,9% -15,6% 50,0%
Arany 3 391,61 0,1% 1,3% 3,0% 29,2% 40,6% 66,3%
Devizák              
EURHUF 395,3250 -0,4% -0,7% -1,1% -3,9% -0,2% 14,3%
USDHUF 339,1601 -0,7% -1,6% -0,8% -14,6% -6,6% 15,6%
GBPHUF 456,7800 -0,1% 0,1% -1,6% -8,2% -1,3% 19,2%
EURUSD 1,1656 0,3% 0,9% -0,3% 12,6% 6,9% -1,1%
USDJPY 147,4900 0,0% -0,4% 0,4% -6,2% 0,1% 39,3%
GBPUSD 1,3439 0,3% 1,3% -0,8% 7,3% 5,7% 3,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 116 675 -0,7% 3,0% 7,1% 23,6% 89,1% 905,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 0,9% 1,3% -3,1% -6,7% 6,9% 659,2%
10 éves német állampapírhozam 2,65 2,0% 0,5% 0,2% 12,0% 20,1% -593,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7 -1,1% -3,3% -1,1% 5,7% 8,9% 233,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: cemagraphics

