Jön a nagy találkozó, mit csinálnak a tőzsdék?

Riasztó jelek érkeznek Európa gazdasági motorjából: tömeges vállalati bedőlés indult
A német vállalati fizetésképtelenségek száma jelentősen megugrott júliusban, ami komoly kihívást jelent Friedrich Merz kancellár gazdaságélénkítő törekvéseinek.
Jól kezdődik a hét a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a főbb nyugat-európai ttőzsdéken, pluszban nyitott a magyar piac is hétfőn.
Tovább vette részvényeit az Opus
Folytatta a sajátrészvény-vásárlásokat pénteken az Opus Global, 34 856 darab saját részvényt vásárolt 592,2 forintos átlagáron, összesen 20,6 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 42,7 millió db, csoport szinten összesen 161,1 millió db (23,07%).
Kiderült, milyen áron engedélyezi Amerika a chipek kínai értékesítését: megszületett a megállapodás az Nvidiával
Az Nvidia és az AMD megállapodott az amerikai kormánnyal, hogy a Kínában értékesített bizonyos chipek bevételének egy részét átadják a Fehér Háznak, cserébe az exportengedélyekért - számolt be a Cnbc.
Jó hangulatban indul a hét
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak pénteken legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken jó a hangulat, a Nikkei 1,9 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,2 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,5 százalékkal került lejjebb. A befektetők az amerikai-kínai vámháborús hírekre várnak az augusztus 12-i határidő közeledtével, ameddig fel vanna függesztve a kereskedeémi háborús lépések.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC-40 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE stagnálással nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,1 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Olyannyira, hogy ma sem itthon, sem a nemzetközi színtéren nem jön olyan adat, ami említést érdemelne. A héten jönnek lényeges makroadatok, de a Trump-Putyin csúcstalálkozó határozhatja meg inkább a hetet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 29,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|44 175,61
|0,5%
|1,3%
|-0,1%
|3,8%
|12,0%
|61,0%
|S&P 500
|6 389,45
|0,8%
|2,4%
|2,6%
|8,6%
|20,1%
|90,7%
|Nasdaq
|23 611,27
|0,9%
|3,7%
|4,0%
|12,4%
|28,2%
|112,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|41 820,48
|1,9%
|2,5%
|5,4%
|4,8%
|20,1%
|87,3%
|Hang Seng
|24 858,82
|-0,9%
|1,4%
|2,9%
|23,9%
|47,2%
|1,3%
|CSI 300
|4 104,97
|-0,2%
|1,2%
|2,7%
|4,3%
|22,8%
|-12,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 162,86
|-0,1%
|3,1%
|-0,2%
|21,4%
|36,7%
|90,6%
|CAC
|7 743
|0,4%
|2,6%
|-0,3%
|4,9%
|6,8%
|58,4%
|FTSE
|9 095,73
|-0,1%
|0,3%
|2,7%
|11,3%
|11,7%
|50,8%
|FTSE MIB
|41 623,86
|0,6%
|4,2%
|3,6%
|21,8%
|31,1%
|113,3%
|IBEX
|14 824,9
|0,9%
|4,9%
|5,3%
|27,9%
|40,4%
|113,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 286,1
|1,0%
|3,7%
|5,4%
|31,5%
|45,0%
|190,1%
|ATX
|4 720,83
|1,4%
|5,9%
|7,0%
|28,9%
|33,2%
|115,1%
|PX
|2 285,2
|-0,1%
|3,1%
|5,8%
|29,8%
|47,1%
|151,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 430
|1,5%
|7,4%
|10,3%
|40,3%
|68,1%
|191,8%
|Mol
|2 998
|-0,4%
|-0,8%
|-0,1%
|9,8%
|9,0%
|62,9%
|Richter
|10 480
|2,1%
|0,8%
|4,0%
|0,8%
|3,6%
|46,6%
|Magyar Telekom
|1 818
|0,0%
|4,6%
|3,1%
|42,7%
|70,9%
|378,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,94
|0,1%
|-5,0%
|-6,6%
|-10,4%
|-16,4%
|57,5%
|Brent
|66,63
|0,3%
|-4,4%
|-5,1%
|-10,9%
|-15,6%
|50,0%
|Arany
|3 391,61
|0,1%
|1,3%
|3,0%
|29,2%
|40,6%
|66,3%
|Devizák
|EURHUF
|395,3250
|-0,4%
|-0,7%
|-1,1%
|-3,9%
|-0,2%
|14,3%
|USDHUF
|339,1601
|-0,7%
|-1,6%
|-0,8%
|-14,6%
|-6,6%
|15,6%
|GBPHUF
|456,7800
|-0,1%
|0,1%
|-1,6%
|-8,2%
|-1,3%
|19,2%
|EURUSD
|1,1656
|0,3%
|0,9%
|-0,3%
|12,6%
|6,9%
|-1,1%
|USDJPY
|147,4900
|0,0%
|-0,4%
|0,4%
|-6,2%
|0,1%
|39,3%
|GBPUSD
|1,3439
|0,3%
|1,3%
|-0,8%
|7,3%
|5,7%
|3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|116 675
|-0,7%
|3,0%
|7,1%
|23,6%
|89,1%
|905,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|0,9%
|1,3%
|-3,1%
|-6,7%
|6,9%
|659,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,65
|2,0%
|0,5%
|0,2%
|12,0%
|20,1%
|-593,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7
|-1,1%
|-3,3%
|-1,1%
|5,7%
|8,9%
|233,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: cemagraphics
