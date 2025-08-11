Jön a nagy találkozó, mit csináltak a tőzsdék hétfőn?

Kis elmozdulásokkal kezdik a hetet a vezető amerikai indexek, a Dow 0,1 százalékot emelkedett a nyitást követő percekben, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,1 százalékot esett.

A Nvidia és az AMD esik, miután a hírek szerint a két vállalat megegyezett Donald Trumppal a chipek kínai értékesítéséről, miszerint az engedély fejében 15 százaléknyi bevételt átadnak az amerikai kormánynak. Az Nvidia 1 százalékot, az AMD 1,5 százalékot esett a nyitást követően.