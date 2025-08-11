Jóval kevesebb repülőgép van Németországban, mint öt éve

A légitársaságok kivonják repülőgépeiket Németországból a növekvő költségek miatt, ami jelentős gazdasági károkat okoz - figyelmeztet a Német Légiközlekedési Szövetség.

A Németországban állomásozó repülőgépek száma a 2019-es 190-ről idén 130-ra csökkent, ami a Német Légiközlekedési Szövetség (BDL) szerint mintegy 10 ezer munkahely és évi 4 milliárd euró gazdasági hozzáadott érték elvesztését eredményezte.

2019 óta az állami terhek több mint kétszeresükre nőttek, és a légitársaságok egyre inkább elkerülik Németországot

- nyilatkozta Jens Bischof, a BDL elnöke, aki felszólította a kormányt, hogy kezelje prioritásként a légiközlekedési ágazat járvány utáni helyreállítását.

A szakma bírálta Berlin döntését az ágazat tervezett adócsökkentésének elhalasztásáról,

és azzal érvel, hogy a 2024 májusi adóemelés visszavonása támogatást jelentett volna a légitársaságoknak. A BDL szerint az állami terhek, beleértve az adókat, a légiforgalmi irányítási díjakat és a biztonsági illetékeket, várhatóan 1,1 milliárd euróval, 4,4 milliárd euróra emelkednek idén, ami akadályozza a szektor helyreállását.

Az utasok száma az év első felében mindössze 3%-kal nőtt 99,4 millióra, ami messze elmarad az egy évvel korábbi 10%-os növekedéstől. Németország továbbra is elmarad a Covid előtti szinttől a kapacitások tekintetében, az ülőhelykapacitás a 2019-es szint 87%-án van, szemben az európai 104%-os átlaggal.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio