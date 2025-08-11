  • Megjelenítés
Jóval kevesebb repülőgép van Németországban, mint öt éve
Üzlet

Jóval kevesebb repülőgép van Németországban, mint öt éve

Portfolio
A légitársaságok kivonják repülőgépeiket Németországból a növekvő költségek miatt, ami jelentős gazdasági károkat okoz - figyelmeztet a Német Légiközlekedési Szövetség.

A Németországban állomásozó repülőgépek száma a 2019-es 190-ről idén 130-ra csökkent, ami a Német Légiközlekedési Szövetség (BDL) szerint mintegy 10 ezer munkahely és évi 4 milliárd euró gazdasági hozzáadott érték elvesztését eredményezte.

2019 óta az állami terhek több mint kétszeresükre nőttek, és a légitársaságok egyre inkább elkerülik Németországot

- nyilatkozta Jens Bischof, a BDL elnöke, aki felszólította a kormányt, hogy kezelje prioritásként a légiközlekedési ágazat járvány utáni helyreállítását.

A szakma bírálta Berlin döntését az ágazat tervezett adócsökkentésének elhalasztásáról,

és azzal érvel, hogy a 2024 májusi adóemelés visszavonása támogatást jelentett volna a légitársaságoknak. A BDL szerint az állami terhek, beleértve az adókat, a légiforgalmi irányítási díjakat és a biztonsági illetékeket, várhatóan 1,1 milliárd euróval, 4,4 milliárd euróra emelkednek idén, ami akadályozza a szektor helyreállását.

Az utasok száma az év első felében mindössze 3%-kal nőtt 99,4 millióra, ami messze elmarad az egy évvel korábbi 10%-os növekedéstől. Németország továbbra is elmarad a Covid előtti szinttől a kapacitások tekintetében, az ülőhelykapacitás a 2019-es szint 87%-án van, szemben az európai 104%-os átlaggal.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1336023220-áruszállítás-cég-flotta-fuvarozás-jármű-kishaszonjármű-logisztika-szállítás-vállalat
Üzlet
Felemás trend a lízingpiacon: sikerült az enyhe növekedés, de visszaesett a szerződésszám
Pénzcentrum
Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility