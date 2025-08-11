Kiderült, milyen áron engedélyezi Amerika a chipek kínai értékesítését: megszületett a megállapodás az Nvidiával

A Financial Times jelentése szerint

a két chipgyártó vállalat bevételének 15 százalékát adja át az amerikai kormánynak,

amiért cserébe exportengedélyeket kapnak az Nvidia H20 és az AMD MI308 chipek kínai értékesítésére.

A lap információi szerint Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a múlt héten találkozott Trumppal. Az Nvidia a Financial Timesnak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: "Követjük az amerikai kormány által a globális piacokon való részvételünkre vonatkozó szabályokat."

Trump a múlt héten bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vetne ki a félvezetők és chipek importjára, de leszenk kivételek, például ha az adott vállalat "az Egyesült Államokban épít gyárat".

