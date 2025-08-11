  • Megjelenítés
Kiderült, milyen áron engedélyezi Amerika a chipek kínai értékesítését: megszületett a megállapodás az Nvidiával
Üzlet

Kiderült, milyen áron engedélyezi Amerika a chipek kínai értékesítését: megszületett a megállapodás az Nvidiával

Portfolio
Az Nvidia és az AMD megállapodott az amerikai kormánnyal, hogy a Kínában értékesített bizonyos chipek bevételének egy részét átadják a Fehér Háznak, cserébe az exportengedélyekért - számolt be a Cnbc.

A Financial Times jelentése szerint

a két chipgyártó vállalat bevételének 15 százalékát adja át az amerikai kormánynak,

amiért cserébe exportengedélyeket kapnak az Nvidia H20 és az AMD MI308 chipek kínai értékesítésére.

A lap információi szerint Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a múlt héten találkozott Trumppal. Az Nvidia a Financial Timesnak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: "Követjük az amerikai kormány által a globális piacokon való részvételünkre vonatkozó szabályokat."

Trump a múlt héten bejelentette, hogy 100 százalékos vámot vetne ki a félvezetők és chipek importjára, de leszenk kivételek, például ha az adott vállalat "az Egyesült Államokban épít gyárat".

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Hátsókapu-botrány: a kínai állami média kérdőre vonta az Nvidiát

Az Nvidia chipjeit csempészték Kínába, most 20 év börtön várhat rájuk

Új fronton megy neki Amerika Kínának

Üzleti titkok szivárogtak ki a világ legnagyobb chipgyártójánál

Fel akarta darabolni Trump az Nvidiát, de rájött, hogy ez nem jó ötlet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages investing stock market (1358927461)-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Jön a nagy találkozó, mit csinálnak a tőzsdék?
Pénzcentrum
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility