  • Megjelenítés
Kis mínuszban zárt a magyar tőzsde
Üzlet

Kis mínuszban zárt a magyar tőzsde

Portfolio
Az irányadó európai indexek többsége mínuszban állt a magyar tőzsde zárása időpontjában, eséssel fejezte be a kereskedést a BUX is.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama jelentősebb, 1,7 százalékos emelkedést könyvelt el, míg az OTP árfolyama 0,2 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,8 százalékos mínuszban zárt, míg a Mol árfolyama 1,0 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a PannErgy árfolyama 1,9 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 0,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Waberer's részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött

Jó hír jött a téves bankszámla-terhelésekről, mindenki visszakapta a pénzét

Tiborcz István: Engem mint üzletembert nem befolyásol a választás eredménye

Címlapkép forrása: nonnie192

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages investing stock market (1358927461)-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Jön a nagy találkozó, mit csinálnak a tőzsdék?
Pénzcentrum
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility