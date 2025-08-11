Kis mínuszban zárt a magyar tőzsde

Az irányadó európai indexek többsége mínuszban állt a magyar tőzsde zárása időpontjában, eséssel fejezte be a kereskedést a BUX is.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama jelentősebb, 1,7 százalékos emelkedést könyvelt el, míg az OTP árfolyama 0,2 százalékot emelkedett az utolsó záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,8 százalékos mínuszban zárt, míg a Mol árfolyama 1,0 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a PannErgy árfolyama 1,9 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 0,4 százalékkal esett. A legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Waberer's részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: nonnie192

