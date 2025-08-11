  • Megjelenítés
Újabb pályázat érkezett a Jedlik Ányos Programban: a földhő lehet a következő energetikai aranyláz Magyarországon
Üzlet

Újabb pályázat érkezett a Jedlik Ányos Programban: a földhő lehet a következő energetikai aranyláz Magyarországon

Portfolio
Megérkezett véleményezésre a földhőhasznosítást célzó, 12 milliárd forintos keretösszegű második pályázati kiírás a geotermikus energián alapuló villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítására – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A programcsomag második földhőpályázatának tervezete 2025. augusztus 18-ig véleményezhető a pályázati honlapon. Az újonnan megjelent kiírás 12 milliárd forinttal támogatja

a hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú hő- és villamosenergia termelő rendszerek kialakítását meglévő termelő és visszasajtoló kútra alapozva.

Továbbá, a minisztérium közlése szerint:

  • A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható.
  • Beruházási helyszínként Budapest kivételével az ország bármely területe szóba jöhet.
  • A nyertes projektet a megkezdésétől számított három éven belül be kell fejezni.
Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

Ezt megelőzően az Energiaügyi Minisztérium meghirdette az első geotermikus, még társadalmi egyeztetés alatt álló pályázati felhívás tervezetét, amely 10 milliárd forintos keretösszeggel támogatja az első geotermikus kútfúrások költségeit, célzottan a vidéki helyszíneken tervezett fejlesztéseket. A támogatás mértéke projektenként 40 millió és 1 milliárd forint között lehet, a sikeres vagy sikertelen fúrás eredményétől függően az állam akár az elszámolható költségek 10–50 százalékát is fedezheti. A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, de minden esetben 2028 végéig le kell zárulniuk.

Az Energiaügyi Minisztérium tavaly elfogadott Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepciója szerint a cél, hogy 2030-ra megduplázódjon a hazai földhő-felhasználás, a jelenlegi 6,4 petajoule-ról indulva. A tervek szerint a geotermikus energia részesedése a hőtermelésben a jelenlegi 6,5 százalékról 25–30 százalékra nőhet a következő évtized elejére.

Az új geotermikus projektek 1–1,2 milliárd köbméter földgáz kiváltását eredményezhetik 2035-ig, így érdemben csökkenthetik Magyarország energiaimport-függőségét. A támogatások célja nemcsak a fosszilis energia kiváltása, hanem a hosszú távú ellátásbiztonság és a fenntarthatóság erősítése is.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy lendületben a német kormány: búcsút intenek a gáztárolási díjnak és beköszönt a karbonmentes földhő kora

Szigorúbb szabályok jönnek a geotermikus beruházásokhoz: szakértői bizottság fogja megvizsgálni a kérelmeket

Magyarország alatt ott a jövő energiája – csak le kell érte fúrni

Lantos Csaba: történelmi hétvége volt a magyar árampiacon, de van még teendő

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Robert Half - elemzés

Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages investing stock market (1358927461)-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Jön a nagy találkozó, mit csinálnak a tőzsdék?
Pénzcentrum
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility