Újabb pályázat érkezett a Jedlik Ányos Programban: a földhő lehet a következő energetikai aranyláz Magyarországon

A programcsomag második földhőpályázatának tervezete 2025. augusztus 18-ig véleményezhető a pályázati honlapon. Az újonnan megjelent kiírás 12 milliárd forinttal támogatja

a hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú hő- és villamosenergia termelő rendszerek kialakítását meglévő termelő és visszasajtoló kútra alapozva.

Továbbá, a minisztérium közlése szerint:

A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható.

Beruházási helyszínként Budapest kivételével az ország bármely területe szóba jöhet.

az ország bármely területe szóba jöhet. A nyertes projektet a megkezdésétől számított három éven belül be kell fejezni.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.

Ezt megelőzően az Energiaügyi Minisztérium meghirdette az első geotermikus, még társadalmi egyeztetés alatt álló pályázati felhívás tervezetét, amely 10 milliárd forintos keretösszeggel támogatja az első geotermikus kútfúrások költségeit, célzottan a vidéki helyszíneken tervezett fejlesztéseket. A támogatás mértéke projektenként 40 millió és 1 milliárd forint között lehet, a sikeres vagy sikertelen fúrás eredményétől függően az állam akár az elszámolható költségek 10–50 százalékát is fedezheti. A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre, de minden esetben 2028 végéig le kell zárulniuk.

Az Energiaügyi Minisztérium tavaly elfogadott Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepciója szerint a cél, hogy 2030-ra megduplázódjon a hazai földhő-felhasználás, a jelenlegi 6,4 petajoule-ról indulva. A tervek szerint a geotermikus energia részesedése a hőtermelésben a jelenlegi 6,5 százalékról 25–30 százalékra nőhet a következő évtized elejére.

Az új geotermikus projektek 1–1,2 milliárd köbméter földgáz kiváltását eredményezhetik 2035-ig, így érdemben csökkenthetik Magyarország energiaimport-függőségét. A támogatások célja nemcsak a fosszilis energia kiváltása, hanem a hosszú távú ellátásbiztonság és a fenntarthatóság erősítése is.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook