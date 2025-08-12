A GM visszatér az önvezető autók fejlesztéséhez a súlyos robotaxi-baleset után

A GM a botrányos robotaxi-baleset után újraindítja önvezető autóprogramját, ezúttal a személyes használatú, sofőr nélküli járművekre helyezve a hangsúlyt, írja a Bloomberg.

A General Motors több mint egy év szünet után újraindítja önvezető járműprogramját, miután 2023 októberében egy Cruise robotaxi elütött és mintegy 6 méteren át vonszolt egy gyalogost.

A vállalat most a robotaxi-szolgáltatás helyett személyes használatra szánt, önvezető autók fejlesztésére összpontosít.

A GM közleménye szerint LiDAR-ral felszerelt flottájuk biztonsági sofőrökkel gyűjti a valós forgalmi adatokat az ország különböző pontjain, hogy ezekből szimulációs modelleket építsenek.

A végcél a teljesen sofőr nélküli üzemmód.



A GM már 2024-ben jelezte, hogy a Cruise Origin projekt helyett a következő generációs Chevrolet Boltra építi önvezető technológiáját, mivel az alacsonyabb egységköltséget és gyorsabb piacra jutást kínál. A döntést a Cruise biztonsági vizsgálata, a vezető nélküli tesztek felfüggesztése és jelentős leépítések előzték meg.

Címlapkép forrása: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images