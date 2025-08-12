Bloomberg: Kína arra utasította a helyi cégeket, hogy ne használják az Nvidia chipjeit

Kína a Bloomberg szerint arra utasította a helyi vállalatokat, hogy ne használják az Nvidia H20 chipjeit kormányzati és nemzetbiztonsági célokra, miközben az USA és Kína között élesedik a technológiai verseny.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Bloomberg értesülései szerint a kínai hatóságok arra kérték a hazai vállalatokat, hogy kerüljék az Nvidia H20 processzorok használatát, különösen kormányzati vagy nemzetbiztonsági feladatokhoz.

Az iránymutatás állami vállalatokra és magáncégekre egyaránt vonatkozik, és kifejezetten óva int a kevésbé fejlett félvezetők ilyen jellegű alkalmazásától.

A cég korábban tagadta, hogy a H20 mesterséges intelligencia chip „hátsó kapukat” tartalmazna, amelyek távoli hozzáférést biztosíthatnának.

Eközben Donald Trump jelezte, hogy fontolóra veszi egy visszafogott teljesítményű, új generációs GPU eladásának engedélyezését Kínának, ami a kritikusok szerint elősegíthetné, hogy Peking fejlettebb számítási kapacitáshoz jusson az USA és Kína technológiai versenyében.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images