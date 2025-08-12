  • Megjelenítés
Elon Musk megfenyegette az Apple-t
Üzlet

Elon Musk megfenyegette az Apple-t

Portfolio
Elon Musk perrel fenyegeti az Apple-t, mert szerinte az App Store a ChatGPT-t részesíti előnyben az xAI Grok alkalmazásával szemben, megsértve a versenyjogi szabályokat.

Elon Musk bejelentette, hogy mesterségesintelligencia-cége, az xAI pert indít az Apple ellen, mert szerinte a vállalat az App Store-ban versenytársakat részesít előnyben, megsértve ezzel a versenyjogi szabályokat.

Musk azzal vádolja az Apple-t, hogy kizárólag az OpenAI ChatGPT alkalmazását engedi az első helyre kerülni, míg az xAI által fejlesztett Grok jelenleg csak a hatodik a „Top Free Apps” listán az Egyesült Államokban.

Emellett kifogásolta, hogy sem az X (Musk közösségi platformja), sem a Grok nem szerepel az Apple „Must Have” válogatásában, noha az X a világ legnépszerűbb hírapplikációja.

Musk állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal. Az Apple 2024-ben partnerséget kötött az OpenAI-jal a ChatGPT integrálására, ami miatt Musk korábban azzal fenyegetőzött, hogy kitiltja az Apple eszközeit vállalataiból.

Az Apple App Store működését már korábban is érte jogi bírálat: az Epic Games 2021-es pere, valamint az EU 500 millió eurós bírsága is a versenykorlátozó gyakorlatok miatt született.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

