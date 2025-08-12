Javult a Graphisoft Park kihasználtsága, tartja előrejelzését a menedzsment

A Graphisoft Park 2025 második negyedévében is stabil teljesítményt mutatott: a kihasználtság javult, az árbevétel szinten maradt, viszont az eredmények szintjén visszaesés látszik, részben a tavalyi számokat megnövelő egyszeri tételek miatt. A menedzsment értékelése szerint az első félév összességében jobban alakult, mint arra előzetes számítani lehetett, ugyanakkor a továbbra is bizonytalan gazdasági környezetre való tekintettel nem változtatott idei előrejelzésén.

A második negyedévben is stabil maradt a Graphisoft Park kihasználtsága, sőt a korábbi negyedévekben tapasztalt 94 százalékos szintről, a tárgyidőszak végére 95 százalékra javult a kihasználtság, jelentősen meghaladva a budapesti irodapiac jelenleg 87 százalékos átlagát.

A növekedés annak volt köszönhető, hogy egyes bérlők területcsökkentését más bérlők növekedési igényei kompenzálták, amit a változó bérlői igényekhez való alkalmazkodás révén a cég ki tudott elégíteni. A bizonytalan gazdasági környezet ellenére a bérlők folyamatosan hosszabbítják meg bérleti szerződéseiket, és a hazai átlaghoz képest jellemzően hosszabb időtartamra köteleződnek el - áll a jelentésben. Az elmúlt évben kötött jelentős szerződés-hosszabbítások, és több idei sikeres, kisebb szerződésmegújítás eredményeképpen az átlagos hátralevő bérleti időtartam, a WAULT 4,8 év. Az egyes bérlők első bérleti szerződéskötése óta eltelt időtartam átlagos értéke idén már meghaladja a 16 évet.

A társaság árbevétele a második negyedévben 4,4 millió eurón alakult, ami gyakorlatilag megegyezik az előző év azonos időszakában elért szinttel - amikor a kihasználtság is azonos szinten volt.

Az EBITDA 12,3 százalékkal 3,6 millió euróra csökkent,

amelyet részben az előző évi eredményt javító egyszeri kompenzációk bázishatása magyaráz.

A tavalyi második negyedévében az egyes bérlők által a szerződésük lejárat előtti bérlemény csökkentés ellenében fizetett egyösszegű kompenzáció jelentősen növelte a bázisidőszak eredményét. Ehhez hasonló bevétel a tárgyidőszakban nem keletkezett.

Az EBITDA-nál is jelzett hatás lecsorog az alsóbb eredménysorokra is: az üzemi eredmény szintén elmarad a bázisidőszaki szinttől, összesen 2 millió eurót jelentett a társaság, ami 17,6 százalékos visszaesést jelent.

Végül, ami az adózott eredményt illeti, 1,7 millió eurós „pro forma” nettó profitot ért el a cég, ami 21,8 százalékkal múlja alul a tavalyi év azonos időszakában elért szintet.

A „pro forma” eredmény az ingatlanállomány valós értékének változása helyett a bekerülési érték modell szerinti eredményt mutatja be - a cikkben is ezeket a számokat vesszük figyelembe. Azonban ez a módszertan jelentős eltéréseket mutathat a beszámoló szerinti eredményekhez képest. Az idei első félévben például a beszámoló szerinti eredmény 8,6 millió euróval alacsonyabb a „pro forma” eredménynél az alábbi két tényező hatására: a befektetési célú ingatlanok el nem számolt értékcsökkenése 3 millió euróval növelte, míg a valós érték változásuk 11,6 millió euróval csökkentette a beszámoló szerint eredményt.

Ingatlanállomány és valós nettó eszközérték

A félév végén a független értékbecslő az ingatlanállomány valós piaci értékét összesen 225,6 millió euróra értékelte, mely közel 5 millió euró csökkenést jelent 2024. év végéhez képest. A bérbeadott ingatlanok valós értéke a jelenlegi piaci helyzetet tükröző magasabb, mintegy 8 százalékos hozamelvárás miatt 11 millió euróval csökkent, amit csak részben kompenzált a déli fejlesztési területnek a tárgyidőszak után zárult tranzakció hatását már figyelembe vevő értéknövekedése.

Köszönhetően az eurózónában tapasztalt kamatszinteknek, a társaság által az euró alapú hiteleinek kamatfixálására kötött kamatcsere fedezeti ügyletek valós értéke továbbra is kedvező, melynek eredménye a tőkében (nettó eszközértékben) jelenik meg. Mindeközben a társaság fennálló hitelállománya a folyamatos törlesztések eredményeképpen 76 millió euróra csökkent.

Összességében az ingatlanállomány valós értékének csökkenése és a második negyedévben kifizetett osztalék miatt, - a csökkenő hiteltartozás ellenére - a társaság valós nettó eszközértéke az előző év végi értéktől mintegy 6 millió euróval elmaradva közel 162 millió euró lett. A déli fejlesztési terület fordulónap után zárult értékesítése a fejlesztési telkek 2025. június 30-i valós értékét növelte ugyan (hiszen az értékelő a folyamatban levő tranzakciót már figyelembe vette), de mivel a társaság az értékesítés nyereségét csak a III. negyedévben realizálta, így annak hatását a könyv szerint nettó eszközértékben csak a következő időszakról szóló jelentésben fogjuk látni.

Mit mond a menedzsment?

Az elmúlt időszakra jellemző irodapiaci trendeket tekintve a menedzsment úgy látta, hogy a közeljövőben szignifikáns keresletnövekedés az irodák iránt nem várható, így a társaság 2024-ben arról döntött, hogy a déli, nagyobb fejlesztési területén lakó- és szolgáltató fejlesztés lehetőségét vizsgálja meg. Júliusban sikeresen értékesítette a társaság a szóban forgó fejlesztési területet, melynek eredményeképpen a 2025. évi várható pro forma nettó eredmény 11 millió euróval lesz magasabb.

A Déli Fejlesztési terület értékesítése a harmadik negyedév elején zárult.

A leányvállalat értékesítéséből származó egyszeri rendkívüli eredmény felhasználására társaság Igazgatótanácsa a későbbiekben tesz javaslatot, figyelembe véve a cégcsoport lejáró hitel állományát és a jelenlegi magas kamat szinten elérhető refinanszírozási lehetőségeket is.

Ugyan az első félévi eredmények a menedzsment várakozásainál némileg jobban alakultak, a jelenlegi, továbbra is kiszámíthatatlan világgazdasági környezet miatt egyelőre nem változtatnak az egész évre vonatkozó korábbi előrejelzésükön, amely 16,7 millió euró bérleti díjbevételt, és a normál üzletmenetből 7 millió euró pro forma eredményt jelzett.

Ez a leányvállalat értékesítéséből származó rendkívüli nyereséggel együtt 2025-ben összesen mintegy 18 millió euró pro forma eredményt hozhat.

A Graphisoft Park árfolyama idén 17,5 százalékot emelkedett, ezzel relatíve alulteljesítő a BUX-hoz képest, melynek értéke 31,1 százalékkal nőtt idén.

