Javult a Graphisoft Park kihasználtsága, tartja előrejelzését a menedzsment

A második negyedévben is stabil maradt a Graphisoft Park kihasználtsága, sőt a korábbi negyedévekben tapasztalt 94 százalékos szintről, a tárgyidőszak végére 95 százalékra javult a kihasználtság, jelentősen meghaladva a budapesti irodapiac jelenleg 87 százalékos átlagát.
A növekedés annak volt köszönhető, hogy egyes bérlők területcsökkentését más bérlők növekedési igényei kompenzálták, amit a változó bérlői igényekhez való alkalmazkodás révén a cég ki tudott elégíteni. A bizonytalan gazdasági környezet ellenére a bérlők folyamatosan hosszabbítják meg bérleti szerződéseiket, és a hazai átlaghoz képest jellemzően hosszabb időtartamra köteleződnek el - áll a jelentésben. Az elmúlt évben kötött jelentős szerződés-hosszabbítások, és több idei sikeres, kisebb szerződésmegújítás eredményeképpen az átlagos hátralevő bérleti időtartam, a WAULT 4,8 év. Az egyes bérlők első bérleti szerződéskötése óta eltelt időtartam átlagos értéke idén már meghaladja a 16 évet.
A társaság árbevétele a második negyedévben 4,4 millió eurón alakult, ami gyakorlatilag megegyezik az előző év azonos időszakában elért szinttel - amikor a kihasználtság is azonos szinten volt.
Az EBITDA 12,3 százalékkal 3,6 millió euróra csökkent,
amelyet részben az előző évi eredményt javító egyszeri kompenzációk bázishatása magyaráz.
A tavalyi második negyedévében az egyes bérlők által a szerződésük lejárat előtti bérlemény csökkentés ellenében fizetett egyösszegű kompenzáció jelentősen növelte a bázisidőszak eredményét. Ehhez hasonló bevétel a tárgyidőszakban nem keletkezett.
Az EBITDA-nál is jelzett hatás lecsorog az alsóbb eredménysorokra is: az üzemi eredmény szintén elmarad a bázisidőszaki szinttől, összesen 2 millió eurót jelentett a társaság, ami 17,6 százalékos visszaesést jelent.
Végül, ami az adózott eredményt illeti, 1,7 millió eurós „pro forma” nettó profitot ért el a cég, ami 21,8 százalékkal múlja alul a tavalyi év azonos időszakában elért szintet.
A „pro forma” eredmény az ingatlanállomány valós értékének változása helyett a bekerülési érték modell szerinti eredményt mutatja be - a cikkben is ezeket a számokat vesszük figyelembe. Azonban ez a módszertan jelentős eltéréseket mutathat a beszámoló szerinti eredményekhez képest. Az idei első félévben például a beszámoló szerinti eredmény 8,6 millió euróval alacsonyabb a „pro forma” eredménynél az alábbi két tényező hatására: a befektetési célú ingatlanok el nem számolt értékcsökkenése 3 millió euróval növelte, míg a valós érték változásuk 11,6 millió euróval csökkentette a beszámoló szerint eredményt.
Ingatlanállomány és valós nettó eszközérték
A félév végén a független értékbecslő az ingatlanállomány valós piaci értékét összesen 225,6 millió euróra értékelte, mely közel 5 millió euró csökkenést jelent 2024. év végéhez képest. A bérbeadott ingatlanok valós értéke a jelenlegi piaci helyzetet tükröző magasabb, mintegy 8 százalékos hozamelvárás miatt 11 millió euróval csökkent, amit csak részben kompenzált a déli fejlesztési területnek a tárgyidőszak után zárult tranzakció hatását már figyelembe vevő értéknövekedése.
Köszönhetően az eurózónában tapasztalt kamatszinteknek, a társaság által az euró alapú hiteleinek kamatfixálására kötött kamatcsere fedezeti ügyletek valós értéke továbbra is kedvező, melynek eredménye a tőkében (nettó eszközértékben) jelenik meg. Mindeközben a társaság fennálló hitelállománya a folyamatos törlesztések eredményeképpen 76 millió euróra csökkent.
Összességében az ingatlanállomány valós értékének csökkenése és a második negyedévben kifizetett osztalék miatt, - a csökkenő hiteltartozás ellenére - a társaság valós nettó eszközértéke az előző év végi értéktől mintegy 6 millió euróval elmaradva közel 162 millió euró lett. A déli fejlesztési terület fordulónap után zárult értékesítése a fejlesztési telkek 2025. június 30-i valós értékét növelte ugyan (hiszen az értékelő a folyamatban levő tranzakciót már figyelembe vette), de mivel a társaság az értékesítés nyereségét csak a III. negyedévben realizálta, így annak hatását a könyv szerint nettó eszközértékben csak a következő időszakról szóló jelentésben fogjuk látni.
Mit mond a menedzsment?
Az elmúlt időszakra jellemző irodapiaci trendeket tekintve a menedzsment úgy látta, hogy a közeljövőben szignifikáns keresletnövekedés az irodák iránt nem várható, így a társaság 2024-ben arról döntött, hogy a déli, nagyobb fejlesztési területén lakó- és szolgáltató fejlesztés lehetőségét vizsgálja meg. Júliusban sikeresen értékesítette a társaság a szóban forgó fejlesztési területet, melynek eredményeképpen a 2025. évi várható pro forma nettó eredmény 11 millió euróval lesz magasabb.
A Déli Fejlesztési terület értékesítése a harmadik negyedév elején zárult.
A leányvállalat értékesítéséből származó egyszeri rendkívüli eredmény felhasználására társaság Igazgatótanácsa a későbbiekben tesz javaslatot, figyelembe véve a cégcsoport lejáró hitel állományát és a jelenlegi magas kamat szinten elérhető refinanszírozási lehetőségeket is.
Ugyan az első félévi eredmények a menedzsment várakozásainál némileg jobban alakultak, a jelenlegi, továbbra is kiszámíthatatlan világgazdasági környezet miatt egyelőre nem változtatnak az egész évre vonatkozó korábbi előrejelzésükön, amely 16,7 millió euró bérleti díjbevételt, és a normál üzletmenetből 7 millió euró pro forma eredményt jelzett.
Ez a leányvállalat értékesítéséből származó rendkívüli nyereséggel együtt 2025-ben összesen mintegy 18 millió euró pro forma eredményt hozhat.
A Graphisoft Park árfolyama idén 17,5 százalékot emelkedett, ezzel relatíve alulteljesítő a BUX-hoz képest, melynek értéke 31,1 százalékkal nőtt idén.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Végzetes csapdát állíthatott Trump elnöknek Putyin – Átverés az egész békecsúcs?
Ukrajna mindenképp rosszul járhat.
Besokalltak az oroszok a folyamatos ukrán dróntámadások miatt – Drasztikus lépésről döntöttek
Ennek még az oroszok sem igazán örülhetnek majd.
Berobbant az új befektetési mánia – Mutatjuk, hogyan ne maradj le róla!
Száguldanak az árfolyamok.
Orosz áttörés, Trump-Putyin találkozó: miben reménykedhet most Ukrajna?
Pénteken minden szem Alaszkára szegeződik.
Addig keveri Trump a lapokat, míg végül a saját Kína-ellenes gigaszövetségét rombolhatja le ezzel
Pedig a tagoknak nincs semmi okuk váltani.
Felvételek: sűrű füst borítja Európa legnagyobb atomerőművét, ebből még komoly baj lehet
Ilyen körülmények között szinte lehetetlen eloltani a tüzet.
Kalap-kabát: híres tudós lépett le Amerikából, elég gyanús, miért távozhatott
40 év után hagyta el az Egyesült Államokat.
Változás jön az Ersténél: egyes mobilokon nem lehet majd használni a mobilbankot
Október közepén lép életbe a változás.
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.