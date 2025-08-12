Kalap-kabát: híres tudós lépett le Amerikából, elég gyanús, miért távozhatott

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A korábban a Kaliforniai Egyetem San Diego (UCSD) campusán dolgozó Feng, akit idén neveztek ki kiemelt professzorrá, júliusban csatlakozott a Shenzhen Bay Laboratory (SZBL) kutatóközponthoz. Az intézményt Guangdong tartomány és Shenzhen város hozta létre a tudományos és technológiai innováció előmozdítására.

Feng kutatásai elsősorban a májrák kiújulásának mechanizmusaira és a májrák immunterápiájára összpontosítanak. Legjelentősebb tudományos eredménye az SHP2 nevű enzim felfedezése, amely befolyásolja a fehérjék stabilitását és szabályozza más enzimek aktivitását, elősegítve a különböző sejtek regenerációs és differenciálódási mechanizmusainak megértését.

Az Amerikai Tudományfejlesztési Társaság (AAAS) tagjaként ismert kutató megerősítette, hogy teljesen csatlakozott az SZBL-hez, és UCSD-beli pozícióját 2025. július 31-ével befejezi.

Távozása egybeesik Donald Trump amerikai elnök egyetemi finanszírozási megszorításaival, amelyek jelentős hatással vannak a közegyetemi rendszerekre.

Az 1961-ben a kínai Zhejiang tartományban született Feng 1978-ban kezdte tanulmányait a Hangzhou Egyetemen. Bár kezdetben a matematika iránt érdeklődött, végül a biológia tanszéken tanult tovább, ahol két választható kurzus – a daganatbiológia és az immunológia – meghatározta későbbi pályáját.

Alapdiplomája megszerzése után a Második Katonai Orvostudományi Egyetemen szerzett mesterfokozatot immunológiából 1984-ben, majd külföldön folytatta tanulmányait. 1990-ben doktori fokozatot szerzett molekuláris biológiából az Indiana Egyetemen, ezt követően pedig posztdoktori kutatásokat végzett Torontóban. Pályafutása során dolgozott az Indiana Egyetem Orvostudományi Karán, a San Diego-i Burnham Intézetben, majd 2009-től a UCSD véglegesített professzoraként.

Jelenlegi kutatásai a klasszikus onkogén fehérjék májban kifejtett rákellenes hatásaira összpontosítanak, és olyan új immunterápiás stratégiák kifejlesztésén dolgozik.

