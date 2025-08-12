  • Megjelenítés
Kazahsztán legnagyobb premixüzemét építi meg az UBM Csoport
Portfolio
Az UBM Csoport és a KazFoodProducts közös beruházással építi fel Kazahsztán legnagyobb premixüzemét, amely 2027-től csökkenti az ország importfüggőségét és növeli az exportlehetőségeket.
Az UBM Csoport 25 millió dolláros, vagyis közel 8,5 milliárd forintos beruházással közösen építi fel a KazFoodProducts-hoz tartozó AsiaAgroFood JSC-vel Kazahsztán legnagyobb, évi 48 ezer tonna kapacitású és legmodernebb premixüzemét Almaty régióban.

Ez a projekt az UBM mintegy 20 milliárd forintos kazahsztáni fejlesztésének első üteme, amely várhatóan 2027-ben indul el, és a teljes beruházás 2028-ra fejeződik be.

A további tervek között három nagy takarmánygyár, egy laboratórium és egy oktatási központ építése szerepel, összesen 80-100 új munkahellyel.

A premixüzem a jelenlegi, évi 25-30 ezer tonnás kazah igényeket jelentős részben fedezi, csökkentve az importfüggőséget, a fennmaradó mennyiséget pedig főként a volt szovjet utódállamokba exportálják.

A projekt várhatóan 15%-kal növeli az UBM árbevételét.

A kazah fél szerint az üzem nemcsak munkahelyeket teremt, hanem erősíti az ország takarmányiparának ellenálló képességét is. Horváth Péter, az UBM vezérigazgatója kiemelte: a piackutatások és exportkilátások miatt a korábban tervezett 30 ezer tonnás üzem helyett jóval nagyobb kapacitás mellett döntöttek.

Az UBM részvényárfolyama idén 6%-ot esett.

Címlapkép forrása: Portfolio

