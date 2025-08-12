Remek volt a hangulat az amerikai tőzsdéken - Két új rekord is született

Kijöttek a friss amerikai inflációs adatok, a változékony élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó, úgynevezett maginfláció júliusban éves szinten 3,1%-kal nőtt, meghaladva a júniusi 2,9%-os emelkedést. Ez azt jelzi, hogy az árucikkek inflációjának emelkedését már nem ellensúlyozza a szolgáltatások inflációjának mérséklődése.

Havi összevetésben a maginfláció 0,3%-kal emelkedett, ami szintén meghaladta az előző havi 0,2%-os növekedést, és egyben a legnagyobb fél éves ütem volt. A jelentés előtt a közgazdászok 3,0%-os éves és 0,3%-os havi növekedést vártak a maginfláció esetében.

A teljes fogyasztói árindex (CPI) júliusban éves szinten 2,7%-kal nőtt, ami megegyezett a júniusi adattal, a várakozás 2,8% volt. A havi lassulást az alacsonyabb benzinárak és a mérsékeltebb élelmiszerinfláció okozta.

A hírre az európai részvénypiacok egyelőre érdemben nm reagáltak, a DAX -0,4%-ban áll, a CAC 0,3%-ot emelkedett, a BUX 0,2%-ot esett.