Remek volt a hangulat az amerikai tőzsdéken - Két új rekord is született
Remek volt a hangulat az amerikai tőzsdéken - Két új rekord is született

Portfolio
Hétfőn még mérsékelt esés volt az európai és az amerikai tőzsdéken, kedden viszont már felfelé vették a irányt az ázsiai részvénypiacok, miután Donald Trump bejelentette, hogy 90 nappal meghosszabbítják a kínai árukra vonatkozó amerikai vámok felfüggesztését. A japán és az ausztrál tőzsde is új történelmi csúcsra emelkedett, az európai részvénypiacokon hullámzó a kereskedés. Az Egyesült Államok tőzsdéin remek volt a hangulat: az S&P 500 és a Nasdaq is történelmi csúcsra ért.
Rekordmagas zárás Amerikában

Az S&P 500 és a Nasdaq is rekordmagasan zárta a mai kereskedést Amerikában, emellett a Dow Jones is jelentős emelkedést tudhat maga mögött. A befektetők a kedvező inflációs adatok miatt zsákolták a részvényeket, mivel ez arra is reflektált, hogy Trump elnök vámháborús lépései nem okoztak jelentős árnövekedést az amerikai gazdaságban.

A mai kereskedést

  • a Dow 1,1%-os,
  • az S&P 1,13%-os,
  • a Nasdaq 1,39%-os pluszban zárta.
Ebből szép plusz lehet ma

Jó esély van rá, hogy az amerikai tőzsdék markáns pluszban zárnak ma: mindhárom fontosabb index stabil pluszt mutat bő fél órával zárás előtt.

  • A Dow Jones 1,05%-os,
  • az S&P 500 1,08%-os,
  • a Nasdaq 1,3%-os pluszt mutatnak.
Remek a hangulat Amerikában

Továbbra is remek a hangulat az amerikai tőzsdéken, az S&P 500-ból 21 részvény is van, amely 52 hetes csúcson van. Ez Electronic Arts és a Meta elérte ma az all-time-hight (történelmi csúcspont) is.

Ma eddig

  • a Dow Jones 1,11%-os,
  • az S&P 500 1,04%-os,
  • a Nasdaq pedig 1,26%-os pluszban van.
Rekormagasan az S&P 500

A remek inflációs adatok miatt szépen húzzák a tőzsdéket Amerikában, az S&P 500 rekordmagasra ment. A befektetők nemcsak kamatvágást áraznak, hanem amiatt is megnyugodtak, hogy a tarifaháború nem okozott jelentős inflációs sokkot az USA-ban.

Magyar idő szerint fél hét körül

  • a Dow Jones 1,07%-ot,
  • az S&P 500 0,92%-ot,
  • a Nasdaq pedig 1,1%-ot emelkedett eddig a mai kereskedésben.
Egyre feljebb

Egyre nagyobb az emelkedés az amerikai részvénypiacokon, a Nasdaq 0,4, az S&P 500 0,6, a Dow Jones pedig 1% pluszban van. Az élen a pénzügyi szektor papírjai mennek.

Esnek az európai szoftvercégek

Nagyot esett ma az európai szoftvercégek árfolyama, az SAP, a Dassault Systemes, a Sage és a Nemetschek 4-10%-ot esett. A befektetők azt árazzák, hogy a mesterséges intelligencia tönkre teheti ezeknek a vállalatoknak az üzleti modelljét.

Nagy forgalom a 4iG-ben

A tegnap piaczárás után megjelent bejelentés megmozgatta a 4iG árfolyamát, ami 5 százalékot emelkedett, és a részvények forgalma is felpörgött: jelenleg az OTP mögött a 4iG a második legforgalmasabb papír a BÉT-en, 720 millió forintos, jóval átlag feletti forgalommal.

Kis plusz Amerikában

A nyitás után nem sokkal 0,4-0,5% pluszba lendültek a vezető amerikai részvényindexek, egyelőre nagy hatása nem volt a nemrég megjelent amerikai inflációs adatoknak.

Kis mozgások

Kijöttek a friss amerikai inflációs adatok, a változékony élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó, úgynevezett maginfláció júliusban éves szinten 3,1%-kal nőtt, meghaladva a júniusi 2,9%-os emelkedést. Ez azt jelzi, hogy az árucikkek inflációjának emelkedését már nem ellensúlyozza a szolgáltatások inflációjának mérséklődése.

Havi összevetésben a maginfláció 0,3%-kal emelkedett, ami szintén meghaladta az előző havi 0,2%-os növekedést, és egyben a legnagyobb fél éves ütem volt. A jelentés előtt a közgazdászok 3,0%-os éves és 0,3%-os havi növekedést vártak a maginfláció esetében.

A teljes fogyasztói árindex (CPI) júliusban éves szinten 2,7%-kal nőtt, ami megegyezett a júniusi adattal, a várakozás 2,8% volt. A havi lassulást az alacsonyabb benzinárak és a mérsékeltebb élelmiszerinfláció okozta.

A hírre az európai részvénypiacok egyelőre érdemben nm reagáltak, a DAX -0,4%-ban áll, a CAC 0,3%-ot emelkedett, a BUX 0,2%-ot esett.

Vegyes mozgások

A kereskedési idő felénél vegyes mozgásokat látunk az európai részvénypiacokon, a német tőzsde mérsékelten esik, a francia, a spanyol és a brit kis mértékben emelkedik. A régiónkban az osztrák és a magyar piac kis mértékben esik, utóbbi az OTP lefordulása miatt, a lengyel és a cseh részvénypiac viszont felfelé vette az irányt.

Mérsékelt emelkedés Európában

Kis pluszban nyitottak az európai tőzsdék. A német DAX 0,2, a francia CAC 0,5%-os pluszban indított.

Megtáltosodott a Magyar Telekom

Múlt hét csütörtökön tette közzé a legfrissebb negyedéves számait, a Magyar Telekom. A vállalat marzsai jelentősen nőttek, profitabilitásai javult, és megverte a piaci várakozásokat. Az osztalékfizetés szempontjából kiemelten fontos módosított adózott eredmény 27%-kal nőtt. Ennek örülnek a befektetők, a Magyar Telekom árfolyama a gyorsjelentés előtti záróárhoz képest már közel 7%-ot emelkedett.

Stagnálással nyitott a BUX

Nyitás után a BUX Index nagyjából ott áll, ahol hétfőn zárt, az OTP kis mínuszban, a Magyar Telekom mérsékelt emelkedéssel nyitotta a napot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Csúcson a japán tőzsde

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,18 százalékos pluszban van, ezzel a részvényindex új csúcsra emelkedett, a Hang Seng 0,14 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,01 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,36 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,12 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,06 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma viszont Amerikában „beröffentik a motort”, rögtön egy júliusi inflációs adattal és egy költségvetési beszámolóval indul a hét. Előbbi főleg a Fed kamatdöntései miatt lehet izgalmas, míg az amerikai államháztartás helyzete a vámháború szempontjából lehet lényeges.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,4 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,0 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 43 975,09 -0,5% -0,4% -0,9% 3,4% 11,3% 58,8%
S&P 500 6 373,45 -0,3% 0,7% 1,8% 8,4% 19,3% 91,2%
Nasdaq 23 526,63 -0,4% 1,5% 3,3% 12,0% 27,1% 116,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 41 820,48 0,0% 3,8% 5,7% 4,8% 19,4% 83,8%
Hang Seng 24 906,81 0,2% 0,7% 3,2% 24,2% 45,7% 0,1%
CSI 300 4 122,51 0,4% 1,3% 2,7% 4,8% 23,7% -11,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 081,34 -0,3% 1,4% -0,7% 21,0% 35,9% 86,0%
CAC 7 698,52 -0,6% 0,9% -1,7% 4,3% 5,9% 53,1%
FTSE 9 129,71 0,4% 0,0% 2,1% 11,7% 11,8% 48,3%
FTSE MIB 41 583,59 -0,1% 2,2% 3,8% 21,6% 30,8% 105,8%
IBEX 14 855,9 0,2% 3,3% 6,0% 28,1% 39,6% 104,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 190,6 -0,1% 3,2% 4,3% 31,3% 44,7% 186,5%
ATX 4 721,03 0,0% 4,5% 5,3% 28,9% 32,6% 107,8%
PX 2 287,35 0,1% 2,0% 5,4% 30,0% 47,1% 146,2%
Magyar blue chipek              
OTP 30 500 0,2% 6,3% 9,2% 40,6% 68,6% 179,3%
Mol 2 968 -1,0% -1,1% -2,0% 8,7% 8,6% 65,3%
Richter 10 400 -0,8% 0,3% 2,0% 0,0% 1,0% 47,0%
Magyar Telekom 1 848 1,7% 5,5% 3,7% 45,1% 76,0% 380,0%
Nyersanyagok              
WTI 65,03 0,1% -3,4% -6,6% -10,2% -16,9% 56,3%
Brent 66,71 0,1% -3,0% -5,2% -10,7% -16,1% 49,4%
Arany 3 346,22 -1,3% -0,8% -0,6% 27,5% 37,8% 71,6%
Devizák              
EURHUF 395,6750 0,1% -0,8% -1,0% -3,8% 0,3% 14,7%
USDHUF 341,1874 0,6% -1,1% -0,2% -14,1% -5,5% 16,4%
GBPHUF 457,7200 0,2% -0,1% -0,8% -8,0% -0,7% 19,4%
EURUSD 1,1597 -0,5% 0,3% -0,8% 12,0% 6,2% -1,4%
USDJPY 147,8200 0,0% 0,4% 0,9% -6,0% 0,9% 38,9%
GBPUSD 1,3408 -0,2% 0,9% -0,7% 7,1% 5,1% 2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 118 712 1,7% 3,2% 1,0% 25,8% 95,1% 942,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,26 -0,2% 1,5% -3,5% -6,9% 8,2% 547,6%
10 éves német állampapírhozam 2,66 0,3% 2,7% -1,1% 12,4% 22,9% -626,1%
10 éves magyar állampapírhozam 7 0,0% -1,5% -0,3% 5,7% 7,4% 212,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
