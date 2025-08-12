Száguld a nagy bejelentés után a 4iG - Itt az új történelmi csúcs

Tegnap jelentette be a 4iG, hogy megállapodást írt alá az Eutelsattal.
A megállapodás tárgyát jelentő és az Eutelsat által a 4iG S&D-nek bérbe adandó pályapozíciót és frekvencia jogokat a megállapodás alapján bizalmasan kívánják kezelni, ugyanakkor a 4iG S&D megerősítette, hogy a megállapodás jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez.
A HUSAT program keretében a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani és a műholdak élettartama során üzemeltetni. A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és kettő szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) műhold kering majd.
Már évekkel ezelőtt megindult a 4iG-nál a nyitás a védelmi ipar irányába, az elsők között a Rheinmetall-lal kötött stratégiai együttműködést a cég. De igazán tavaly pörgött fel igazán a folyamat, az űr-és védelmi területen sorra jöttek a bejelentések, műholdprogramról, űripari gyártóközpontról és védelmi ipari megállapodásokról. A nagy fordulatot a 4iG részvényeinek árfolyamában az hozta el, amikor Jászai Gellért decemberben Elon Musknál vendégeskedett, látszólag ekkor kezdtek el igazán belehinni a befektetők a sztoriba. A Rheinmetall mellett azóta olyan nagyvállalatok lettek már a 4iG partnerei, mint az L3Harris, az Axiom Space, vagy az Azercosmos.
Az év fontosabb megállapodásai ezeken kívül:
- Februárban a lengyel Creotech Instruments űripari vállalattal írt alá megállapodást a 4iG leányvállalata űripari együttműködési lehetőségekről, amivel európai űripari programokat céloznak.
- Szintén februárban a 4iG űripari leányvállalata és a CPI Vertex Antennentechnik szerződést írt alá a cég műholdprogramjához (HUSAT) kapcsolódóan. A szerződés antennák beszerzéséről és telepítéséről szól két magyarországi műholdas földi állomáson. A megállapodás kulcsfontosságú mérföldkő, hiszen ez az első nagy beszállítói szerződés a HUSAT műholdas ökoszisztéma megvalósítása felé vezető úton.
- Áprilisban szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG védelmi ipari leányvállalata és az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group űripari és drónipari területeken együttműködési lehetőségekről.
- Talán a legnagyobb volumenű bejelentés az volt, hogy a 4iG veheti meg a magyar állam hadiipari érdekeltségeinek nagy részét. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, illetve jogszabályok garantálják, hogy a továbbiakban is rendelkezésre álljanak az államnak a védelmi kapacitások, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná. Az újonnan létrejövő vállalatban, ami az N7 Defence nevet viseli, a 4iG 75 százalékos részesedéssel rendelkezik a tervek szerint.
- Júliusban a 4iG SDT Zrt. és a Kazakhstan Gharysh Sapary állami űripari vállalat előzetes megállapodást írt alá.
- Nemrégiben pedig 4iG leányvállalata előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a HeliControl Kft. 63 százalékos üzletrészének megszerzéséről.
És még folytatódhat a sor, Jászai Gellért ugyanis meghatalmazott nagykövetként világszerte folytat tárgyalásokat, többek között járt a Pentagonban, a Lockheed Martinnál és a SpaceX-nél is.
A tegnapi hírt ma egyértelműen pozitívan fogadták a befektetők, ráadásul az elmúlt hónapokban a vállalat több olyan hírt is közölt, ami alapján az körvonalazódik, hogy az űr-és védelmi üzletág nagyra nőhet, mérete akár vetekedhet a 4iG legnagyobb szegmensével, a távközléssel, erről itt írtunk részletesebben.
A 4iG árfolyamában az előző csúcs még idén februárban volt, akkor napon belül 1920 forintig szúrt fel az árfolyam, ma viszont azt is túlszárnyalta.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Jogi csatározás után végre megkezdődött a nagy cseh atomprojekt
Nem volt egyszerű.
Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa
Hajlandóak átrajzolni a határokat, persze bizonyos feltételekkel.
Az utolsó pillanatig győzködik Trumpot arról, hogy szankciókkal kényszerítse térdre Putyint
Egy órát kaptak Európa vezetői, hogy rábeszéljék az amerikai elnököt a nyomásgyakorlásra.
Futja még Kijev erejéből meglepetésekre? - Az orosz offenzíva közepén foglaltak vissza területeket
Szumiban így is vagy egy tucat apró falu van még orosz kézen.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Sokkoló figyelmeztetés: jönni fog a válság, és nem vagyunk rá felkészülve!
Ezek a befektetések még sosem éltek át összeomlást.
Történelmi léptékű újrafegyverkezés zajlik Európában, Magyarország is beszáll a buliba
Minden harmadik fegyvergyárat bővítik.
Jövőre a magyar cégeknek is közzé kell tenniük bérjelentéseiket
Az uniós bérátláthatósági irányelv jelentős változásokat hoz a munkaerőpiacon.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.