Száguld a nagy bejelentés után a 4iG - Itt az új történelmi csúcs

Tegnap piaczárás után jelentette be a 4iG, hogy nagy jelentőségű, kötelező érvényű együttműködési megállapodást írt alá az Eutelsattal. A hírre ma új történelmi csúcsra ugrott a 4iG árfolyama.

Tegnap jelentette be a 4iG, hogy megállapodást írt alá az Eutelsattal.

A megállapodás tárgyát jelentő és az Eutelsat által a 4iG S&D-nek bérbe adandó pályapozíciót és frekvencia jogokat a megállapodás alapján bizalmasan kívánják kezelni, ugyanakkor a 4iG S&D megerősítette, hogy a megállapodás jelentős mértékben hozzájárul a HUSAT program sikeres működéséhez.

A HUSAT program keretében a 4iG S&D egy geostacionárius pályán keringő telekommunikációs műholdat (HUGEO), valamint további nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő, nagyfelbontású, VHR1 földmegfigyelési műholdat (HULEO) tervez 2032-ig pályára állítani és a műholdak élettartama során üzemeltetni. A HULEO konstellációban hat elektrooptikai (HUEOP) és kettő szintetikus apertúrájú radar (HUSAR) műhold kering majd.

Már évekkel ezelőtt megindult a 4iG-nál a nyitás a védelmi ipar irányába, az elsők között a Rheinmetall-lal kötött stratégiai együttműködést a cég. De igazán tavaly pörgött fel igazán a folyamat, az űr-és védelmi területen sorra jöttek a bejelentések, műholdprogramról, űripari gyártóközpontról és védelmi ipari megállapodásokról. A nagy fordulatot a 4iG részvényeinek árfolyamában az hozta el, amikor Jászai Gellért decemberben Elon Musknál vendégeskedett, látszólag ekkor kezdtek el igazán belehinni a befektetők a sztoriba. A Rheinmetall mellett azóta olyan nagyvállalatok lettek már a 4iG partnerei, mint az L3Harris, az Axiom Space, vagy az Azercosmos.

Az év fontosabb megállapodásai ezeken kívül:

Februárban a lengyel Creotech Instruments űripari vállalattal írt alá megállapodást a 4iG leányvállalata űripari együttműködési lehetőségekről, amivel európai űripari programokat céloznak.

Szintén februárban a 4iG űripari leányvállalata és a CPI Vertex Antennentechnik szerződést írt alá a cég műholdprogramjához (HUSAT) kapcsolódóan. A szerződés antennák beszerzéséről és telepítéséről szól két magyarországi műholdas földi állomáson. A megállapodás kulcsfontosságú mérföldkő, hiszen ez az első nagy beszállítói szerződés a HUSAT műholdas ökoszisztéma megvalósítása felé vezető úton.

Áprilisban szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG védelmi ipari leányvállalata és az egyesült arab emírségekbeli EDGE Group űripari és drónipari területeken együttműködési lehetőségekről.

Talán a legnagyobb volumenű bejelentés az volt, hogy a 4iG veheti meg a magyar állam hadiipari érdekeltségeinek nagy részét. A kritikus infrastruktúra, mint a hadiipari ingatlanok, gyárak, üzemek állami tulajdonban maradnának, illetve jogszabályok garantálják, hogy a továbbiakban is rendelkezésre álljanak az államnak a védelmi kapacitások, míg az üzemeltetést és a nemzetközi megrendeléseket a 4iG biztosítaná. Az újonnan létrejövő vállalatban, ami az N7 Defence nevet viseli, a 4iG 75 százalékos részesedéssel rendelkezik a tervek szerint.

Júliusban a 4iG SDT Zrt. és a Kazakhstan Gharysh Sapary állami űripari vállalat előzetes megállapodást írt alá.

Nemrégiben pedig 4iG leányvállalata előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a HeliControl Kft. 63 százalékos üzletrészének megszerzéséről.

És még folytatódhat a sor, Jászai Gellért ugyanis meghatalmazott nagykövetként világszerte folytat tárgyalásokat, többek között járt a Pentagonban, a Lockheed Martinnál és a SpaceX-nél is.

A tegnapi hírt ma egyértelműen pozitívan fogadták a befektetők, ráadásul az elmúlt hónapokban a vállalat több olyan hírt is közölt, ami alapján az körvonalazódik, hogy az űr-és védelmi üzletág nagyra nőhet, mérete akár vetekedhet a 4iG legnagyobb szegmensével, a távközléssel, erről itt írtunk részletesebben.

A 4iG árfolyamában az előző csúcs még idén februárban volt, akkor napon belül 1920 forintig szúrt fel az árfolyam, ma viszont azt is túlszárnyalta.

