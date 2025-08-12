Trump elhalasztotta a kínai vámokat, emelkednek a tőzsdék

Bloomberg: Kína arra utasította a helyi cégeket, hogy ne használják az Nvidia chipjeit
Kína a Bloomberg szerint arra utasította a helyi vállalatokat, hogy ne használják az Nvidia H20 chipjeit kormányzati és nemzetbiztonsági célokra, miközben az USA és Kína között élesedik a technológiai verseny.
Csúcson a japán tőzsde
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,18 százalékos pluszban van, ezzel a részvényindex új csúcsra emelkedett, a Hang Seng 0,14 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,01 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,36 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,12 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,06 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma viszont Amerikában „beröffentik a motort”, rögtön egy júliusi inflációs adattal és egy költségvetési beszámolóval indul a hét. Előbbi főleg a Fed kamatdöntései miatt lehet izgalmas, míg az amerikai államháztartás helyzete a vámháború szempontjából lehet lényeges.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,4 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,0 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|43 975,09
|-0,5%
|-0,4%
|-0,9%
|3,4%
|11,3%
|58,8%
|S&P 500
|6 373,45
|-0,3%
|0,7%
|1,8%
|8,4%
|19,3%
|91,2%
|Nasdaq
|23 526,63
|-0,4%
|1,5%
|3,3%
|12,0%
|27,1%
|116,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|41 820,48
|0,0%
|3,8%
|5,7%
|4,8%
|19,4%
|83,8%
|Hang Seng
|24 906,81
|0,2%
|0,7%
|3,2%
|24,2%
|45,7%
|0,1%
|CSI 300
|4 122,51
|0,4%
|1,3%
|2,7%
|4,8%
|23,7%
|-11,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 081,34
|-0,3%
|1,4%
|-0,7%
|21,0%
|35,9%
|86,0%
|CAC
|7 698,52
|-0,6%
|0,9%
|-1,7%
|4,3%
|5,9%
|53,1%
|FTSE
|9 129,71
|0,4%
|0,0%
|2,1%
|11,7%
|11,8%
|48,3%
|FTSE MIB
|41 583,59
|-0,1%
|2,2%
|3,8%
|21,6%
|30,8%
|105,8%
|IBEX
|14 855,9
|0,2%
|3,3%
|6,0%
|28,1%
|39,6%
|104,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 190,6
|-0,1%
|3,2%
|4,3%
|31,3%
|44,7%
|186,5%
|ATX
|4 721,03
|0,0%
|4,5%
|5,3%
|28,9%
|32,6%
|107,8%
|PX
|2 287,35
|0,1%
|2,0%
|5,4%
|30,0%
|47,1%
|146,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 500
|0,2%
|6,3%
|9,2%
|40,6%
|68,6%
|179,3%
|Mol
|2 968
|-1,0%
|-1,1%
|-2,0%
|8,7%
|8,6%
|65,3%
|Richter
|10 400
|-0,8%
|0,3%
|2,0%
|0,0%
|1,0%
|47,0%
|Magyar Telekom
|1 848
|1,7%
|5,5%
|3,7%
|45,1%
|76,0%
|380,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,03
|0,1%
|-3,4%
|-6,6%
|-10,2%
|-16,9%
|56,3%
|Brent
|66,71
|0,1%
|-3,0%
|-5,2%
|-10,7%
|-16,1%
|49,4%
|Arany
|3 346,22
|-1,3%
|-0,8%
|-0,6%
|27,5%
|37,8%
|71,6%
|Devizák
|EURHUF
|395,6750
|0,1%
|-0,8%
|-1,0%
|-3,8%
|0,3%
|14,7%
|USDHUF
|341,1874
|0,6%
|-1,1%
|-0,2%
|-14,1%
|-5,5%
|16,4%
|GBPHUF
|457,7200
|0,2%
|-0,1%
|-0,8%
|-8,0%
|-0,7%
|19,4%
|EURUSD
|1,1597
|-0,5%
|0,3%
|-0,8%
|12,0%
|6,2%
|-1,4%
|USDJPY
|147,8200
|0,0%
|0,4%
|0,9%
|-6,0%
|0,9%
|38,9%
|GBPUSD
|1,3408
|-0,2%
|0,9%
|-0,7%
|7,1%
|5,1%
|2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|118 712
|1,7%
|3,2%
|1,0%
|25,8%
|95,1%
|942,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,26
|-0,2%
|1,5%
|-3,5%
|-6,9%
|8,2%
|547,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|0,3%
|2,7%
|-1,1%
|12,4%
|22,9%
|-626,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7
|0,0%
|-1,5%
|-0,3%
|5,7%
|7,4%
|212,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
