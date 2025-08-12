Trump le akarta mondatni, most leült beszélni az Intel vezérével

Trump a múlt héten még lemondásra szólította fel az Intel vezérét, Lip-Bu Tant, tegnap viszont találkozott az amerikai elnök és a cégvezér, amire a cég részvényei emelkedtek.

Az Intel részvényárfolyama hétfőn 3,5%-ot emelkedett, majd a zárás után további 2,8%-ot erősödött, miután Lip-Bu Tan vezérigazgató találkozott Donald Trumppal.

A megbeszélésen Howard Lutnick kereskedelmi és Scott Bessent pénzügyminiszter is részt vett.

Trump a találkozót „nagyon érdekesnek” nevezte, és jelezte, hogy a következő héten további egyeztetések lesznek.

A Wall Street Journal szerint Tan bemutatta személyes és szakmai hátterét, valamint javaslatokat tett az Intel és a kormány közötti együttműködésre.



A találkozó előzménye, hogy Trump múlt héten lemondásra szólította fel Tant, miután Tom Cotton republikánus szenátor aggályokat fogalmazott meg a vezérigazgató Kínához fűződő üzleti kapcsolatai miatt. Tan „félrevezető információknak” nevezte a vádakat, hangsúlyozva, hogy több mint 40 éves pályafutása során mindig a legmagasabb jogi és etikai normák szerint járt el. Az Intel szintén kiemelte elkötelezettségét az amerikai nemzetbiztonsági és gazdasági érdekek előmozdítása mellett, különösen a hazai chipgyártás terén. Tan idén márciusban vette át a vezetést, miután Pat Gelsinger távozott a posztról.

