Újabb fapados légitársaság mehet csődbe, már a tartalék hajtóműveket értékesítenék

A Spirit Airlines ismét a túlélésért küzd, a nemrég a csődből kikerült légitársaság készpénzhiány miatt akár ismét bajba kerülhet, a cég kényszerértékesítéseket tervez, írja a Bloomberg.

A Spirit Airlines figyelmeztette befektetőit, hogy fennáll a csődkockázata, ha nem tud gyorsan elegendő készpénzt szerezni hitelezői kielégítésére.

A cég a hétfői SEC-bejelentésében közölte, hogy komoly kétség merült fel működésének fenntarthatóságával kapcsolatban a következő 12 hónapra.

A légitársaság márciusban jött ki a csődeljárás alól, miután mintegy 795 millió dollárral csökkentette adósságát, részvénnyé alakítva azt legnagyobb kötvénytulajdonosai számára.

A bírósági jóváhagyáshoz a vállalat 2025-re 252 millió dolláros nettó nyereséget ígért.

Most a Spirit azt fontolgatja, hogy tartalék hajtóműveit vagy reptéri jogait értékesíti, hogy még az év vége előtt elegendő készpénzt gyűjtsön.

A Spirit és az iparág többi szereplője még mindig küzd a kereslet helyreállásával, amely február elején esett vissza drasztikusan Donald Trump vámintézkedései miatt. Bár június végére volt némi élénkülés, sok kisebb légitársaság továbbra is bizonytalannak látja az idei év hátralévő keresletét.

