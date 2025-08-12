  • Megjelenítés
Újabb fapados légitársaság mehet csődbe, már a tartalék hajtóműveket értékesítenék
Újabb fapados légitársaság mehet csődbe, már a tartalék hajtóműveket értékesítenék

A Spirit Airlines ismét a túlélésért küzd, a nemrég a csődből kikerült légitársaság készpénzhiány miatt akár ismét bajba kerülhet, a cég kényszerértékesítéseket tervez, írja a Bloomberg.

A Spirit Airlines figyelmeztette befektetőit, hogy fennáll a csődkockázata, ha nem tud gyorsan elegendő készpénzt szerezni hitelezői kielégítésére.

A cég a hétfői SEC-bejelentésében közölte, hogy komoly kétség merült fel működésének fenntarthatóságával kapcsolatban a következő 12 hónapra.

A légitársaság márciusban jött ki a csődeljárás alól, miután mintegy 795 millió dollárral csökkentette adósságát, részvénnyé alakítva azt legnagyobb kötvénytulajdonosai számára.

A bírósági jóváhagyáshoz a vállalat 2025-re 252 millió dolláros nettó nyereséget ígért.
Most a Spirit azt fontolgatja, hogy tartalék hajtóműveit vagy reptéri jogait értékesíti, hogy még az év vége előtt elegendő készpénzt gyűjtsön.

A Spirit és az iparág többi szereplője még mindig küzd a kereslet helyreállásával, amely február elején esett vissza drasztikusan Donald Trump vámintézkedései miatt. Bár június végére volt némi élénkülés, sok kisebb légitársaság továbbra is bizonytalannak látja az idei év hátralévő keresletét.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images

