AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét

A mesterséges intelligenciával foglalkozó Perplexity meglepő, 34,5 milliárd dolláros ajánlatot tett a Google Chrome böngésző felvásárlására, noha a Google nem jelezte, hogy el kívánná adni a világ legnépszerűbb böngészőjét. Az iparági szereplők szerint az összeg messze elmarad a Chrome valódi értékétől.

A generatív mesterséges intelligencia területén feltörekvő Perplexity AI 34,5 milliárd dolláros ajánlatot nyújtott be a Google Chrome böngésző megvásárlására.

A cég azzal indokolta lépését, hogy a Chrome független kézbe kerülése növelné a felhasználói biztonságot, és továbbra is a Google lenne az alapértelmezett keresőmotor, de a beállítások módosíthatók lennének.

A Perplexity vállalta a Chromium nyílt forráskódú alap fenntartását is.

A technológiai befektetők szkeptikusak: szerintük az ajánlat a Chrome tényleges értékének töredéke – egyes becslések szerint akár tízszer kevesebb –, és inkább figyelemfelkeltő akció lehet.

A Google nem jelentett be eladási szándékot, és úgy véli, hogy a böngésző leválasztása ártana a fogyasztóknak és a biztonságnak. A vállalat jelenleg két amerikai trösztellenes perben is érintett, amelyek kimenetele akár a keresőüzletág felbontását is elrendelheti.

A Perplexity az utóbbi időben több merész lépéssel került a figyelem középpontjába, köztük az amerikai TikTok felvásárlási ajánlatával, és nemrég indította el Comet nevű AI-alapú böngészőjét. A cég becsült értéke júliusban 18 milliárd dollár volt.

Címlapkép forrása: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images