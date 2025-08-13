  • Megjelenítés
AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét
Üzlet

AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét

Portfolio
A mesterséges intelligenciával foglalkozó Perplexity meglepő, 34,5 milliárd dolláros ajánlatot tett a Google Chrome böngésző felvásárlására, noha a Google nem jelezte, hogy el kívánná adni a világ legnépszerűbb böngészőjét. Az iparági szereplők szerint az összeg messze elmarad a Chrome valódi értékétől.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A generatív mesterséges intelligencia területén feltörekvő Perplexity AI 34,5 milliárd dolláros ajánlatot nyújtott be a Google Chrome böngésző megvásárlására.

A cég azzal indokolta lépését, hogy a Chrome független kézbe kerülése növelné a felhasználói biztonságot, és továbbra is a Google lenne az alapértelmezett keresőmotor, de a beállítások módosíthatók lennének.

A Perplexity vállalta a Chromium nyílt forráskódú alap fenntartását is.

A technológiai befektetők szkeptikusak: szerintük az ajánlat a Chrome tényleges értékének töredéke – egyes becslések szerint akár tízszer kevesebb –, és inkább figyelemfelkeltő akció lehet.

A Google nem jelentett be eladási szándékot, és úgy véli, hogy a böngésző leválasztása ártana a fogyasztóknak és a biztonságnak. A vállalat jelenleg két amerikai trösztellenes perben is érintett, amelyek kimenetele akár a keresőüzletág felbontását is elrendelheti.

A Perplexity az utóbbi időben több merész lépéssel került a figyelem középpontjába, köztük az amerikai TikTok felvásárlási ajánlatával, és nemrég indította el Comet nevű AI-alapú böngészőjét. A cég becsült értéke júliusban 18 milliárd dollár volt.

Címlapkép forrása: Jaque Silva/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
belgium_brugge
Üzlet
Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon
Pénzcentrum
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility