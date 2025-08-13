  • Megjelenítés
Bűnözők kezébe került több tízezer útlevél és személyi igazolvány másolata
Bűnözők kezébe került több tízezer útlevél és személyi igazolvány másolata

MTI
Ellopta több ezer személyazonosító okmány adatait a Mydocs nevű kiberbűnözői csoport olasz szállodáktól - közölte kedden az olasz rendőrség. A kiberbiztonságról, a csalásokról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

A bűnözők a tájékoztatás szerint különösen négycsillagos szállodákat pécéztek ki adatlopásra, és

útlevelek, illetve személyi igazolványok szállodai bejelentkezéshez szükséges, nagy felbontású beszkennelt másolatait is megszerezték a gyanútlan vendégektől.

Bűncselekményeik júniusban kezdődtek, a digitális ügyekkel foglalkozó olasz hatóság, az AgID szerint a bűnözők a hétvégén a darkweben ajánlottak fel eladásra különböző szállodákból ellopott, 70 ezernél is több dokumentumot.

Az érintett szállodák között van a velencei Hotel Ca' dei Conti, ahonnan csak júliusban nagyjából 38 ezer képfájlt töltöttek le illegálisan. A trieszti Hotel Continentalétól 17 ezer dokumentumot loptak el, de Milano Marittimában, illetve a déli Ischia szigetén működő több szálláshelyet sem kíméltek.

A bűnözők 800-tól 10 ezer euróig terjedő árakon kínálták az iratokat.

Az AgID figyelmeztetett mindenkit, hogy a személyazonosító okmányok kelendő árunak számítanak a szervezett bűnözői csoportok számára. Ezeket a személyazonosság törvénytelen kihasználására, hamis igazolványok készítésére, bankszámlák nyitására vagy hitelfelvételekre használhatják, illetve arra is, hogy másoktól csaljanak ki fontos adatokat.

Címlapkép forrása: Portfolio

