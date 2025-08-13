Durva tévedésben van a piac? A jövő meghatározó nyersanyaga nagyon alulértékelt lehet

A lítium iránti kereslet növekedését alulértékeli a piac, különösen az elektromos járművek és az akkumulátoros energiatárolás bővülése miatt – figyelmeztettek ausztrál iparági vezetők a Diggers and Dealers Mining Forumon.

Miközben a lítium-karbonát ára augusztusban tonnánként 80 000 kínai jüan fölé emelkedett, ez a szint még mindig jócskán elmarad a 2022 novemberi csúcsot jelentő 600 000 jüanos értéktől. Az elemzők viszont úgy látják, hogy

a jelenlegi alacsony ár nem indokolt, hiszen a keresleti fundamentumok ennyire nem gyengültek

- hívja fel a figyelmet az S&P Global.

A Lítium-karbonát ára jelentőset korrigált a 2022-es csúcsa óta.

Dale Henderson, a Pilbara Minerals vezérigazgatója szerint a teljes ellátási lánc nyomás alatt van, amit részben az amerikai EV-piac lassulása okoz, miután az USA kormánya visszavonta az elektromos autók vásárlási adókedvezményeket. A vezetők azonban hangsúlyozták: a globális keresletet nem az Egyesült Államok határozza meg.

Sosem Észak-Amerika volt a fő piac a lítium nyersanyag iránti keresletben – a világ többi része viszont dübörög

– mondta Ken Brinsden, a Patriot Battery Metals vezére.

Tony Ottaviano, a Liontown Resources vezérigazgatója szerint az energiatároló rendszerek lítiumigénye gyorsan zárkózik fel az elektromos autókéhoz, és ezt az elemzői előrejelzések alig tükrözik. Előrejelzése szerint

2029-re minden negyedik "lítiumtartalmú termék" energiatároló projektekbe kerül majd.

Brinsden úgy véli, hogy az energiatárolás piaca végül meghaladhatja az EV-szektort, mivel a villamosenergia-hálózatok stabilizálásához és a termelés-ingadozások kiegyenlítéséhez elengedhetetlen.

De egyelőre az EV-piac marad a lítium kereslet fő mozgatórugója: az ipari vezetők szerint az elektromos járművek globális értékesítése tovább nő, még ha eltérő ütemben is a világ különböző régióiban. Kínában májusban éves szinten 29%-os volt a növekedés, a globális piac több mint 70%-át adva, míg Európában 19%-kal, az Egyesült Államokban pedig mindössze 5%-kal emelkedtek az eladások. Henderson szerint a kereslet fő mozgatórugói – az energiaátmenet, a technológiai fejlődés és az állami ösztönzők – nem változtak.

A szektor vezetői egyetértenek abban, hogy

Sok elemző túl óvatosan becsüli meg a keresletet.

Ha az energiatárolás a jövő villamosenergia-hálózatainak meghatározó elemévé válik, az elektromos autókkal együtt olyan mértékű keresletet támaszthat, hogy a jelenlegi árak alulértékeltségére utalnak – ez pedig jelentős piaci átértékelődést eredményezhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images